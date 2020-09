Ministerin reagiert auf Online-Umfrage

Die Pflegekammer in Niedersachsen wird aufgelöst

Die umstrittene Pflegekammer in Niedersachsen wird aufgelöst. Das hat Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag nach Vorlage des Ergebnisses einer Online-Befragung in Hannover mitgeteilt.