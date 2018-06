An diesem Sonntag gewähren viele Landwirte Einblicke in ihre Arbeit. (dpa)

Wenn zum Tag des offenen Hofes an diesem Sonntag, 17. Juni, Dutzende niedersächsische und ein Bremer Landwirt Einblick in ihre Arbeit geben, geht es um mehr als das Streicheln von Tieren und das Bestaunen von Traktoren. Die Landwirte kämpfen um Wertschätzung für ihre Arbeit und die Anerkennung ihrer Rolle in der Gesellschaft. Sie suchen einen neuen Draht zu kritischen Konsumenten, deren oft romantische Vorstellung der Landwirtschaft von Berichten über Missstände und Lebensmittelskandale getrübt ist. Eine durch Studien belegte Erkenntnis macht den Bauern Mut: Auch wenn ein Drittel der Bevölkerung ein negatives Bild von der modernen Landwirtschaft hat, sehen neun von zehn Menschen den Landwirt selber positiv.

„Es gibt viele Themenbereiche – von der EU-Agrarpolitik bis zum Umweltschutz und von Antibiotika bis zum Tierwohl, die mit Kritik an unserer Arbeit verbunden sind“, sagt der Präsident des Landesbauernverbandes, Albert Schulte to Brinke. „Kaum jemand aber hat heute noch einen direkten Einblick in unsere Arbeit.“ Nicht nur in den Städten, selbst in den Dörfern sei diese Entfremdung von der Landwirtschaft festzustellen. Das aber wollten die Landwirte nicht zulassen und der Bevölkerung einen ganz konkreten Einblick in ihre Arbeit geben. „Dazu dient der Tag des offenen Hofes.“

Der Bezug geht verloren

Zwei beteiligte Landwirte illustrieren die Sorgen, über die ihr Verbandspräsident spricht. „Es gibt immer weniger Bauernhöfe in Deutschland, damit gehen auch die Bezugspunkte zur Landwirtschaft verloren“, sagt Michael Borchers aus Bodenwerder. Das sei sehr schade. „Deshalb wollen wir am Tag des offenen Hofes Verbrauchern die moderne Landwirtschaft von heute näher bringen. Sandra Brinkmann aus Ahlerstedt klagt über ein falsches Bild, das oft von Landwirtschaft gezeichnet werde. „Bei uns sind die Kühe keine Nummern, sie haben einen Namen. Wir haben mehr Kontakt zu den Tieren als mancher Reiter zu seinem Pferd im Pensionsstall.“ In ihrem Kuhstall sei der Wandel zu mehr Tierkomfort anschaulich zu sehen.

Niedersachsens neue Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Landwirte müssten über ihre gute Arbeit auch offensiv kommunizieren und Verbraucher aufklären. „Zerrbilder beeinflussen unser Bild von der Landwirtschaft, manchmal negativ, manchmal überzogen idyllisch“, erklärte sie. Eine Kuschellandwirtschaft aber gebe es nicht.

Landwirte müssten innerhalb der Zwänge von Betriebswirtschaft, Marktpreisen und Verbraucherwünschen ihr Einkommen als Selbstständige verdienen. „Das ist nicht immer einfach und die Allermeisten tun dies mit einem sehr hohen Anspruch und in großer Verantwortung“, sagt die Ministerin. Der Tag des offenen Hofes könne helfen, vielen Menschen ein ganz greifbares Bild von Landwirtschaft zu vermitteln. Eine Studie zum Image der deutschen Landwirtschaft, die der Deutsche Bauernverband in Auftrag gab, zeigte im vergangenen Jahr, dass die Landwirte den hohen Ansprüchen der Verbraucher nur in wenigen Punkten gerecht werden. Insbesondere bei ethischen und ökologischen Ansprüchen hinken die Landwirte aus Sicht der Befragten hinterher. Konkret sehen die Verbraucher beim verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, dem umweltbewussten und nachhaltigen Wirtschaften sowie dem Verzicht auf Gentechnik Nachholbedarf.

Bedarf zum direkten Austausch

Landwirte und Verbraucher hätten einen starken Bedarf zum direkten Austausch, doch dazu brauche es auch Gelegenheiten, wie sie etwa Direktvermarkter nutzten. Das hat eine Studie im Auftrag der landwirtschaftlichen Rentenbank ergeben. Verbraucher wollten Landwirtschaft demnach auf mehreren Ebenen, idealerweise nicht nur über den Kopf, sondern stärker auch über den Bauch erfahren, so die Studie. Aktionen wie der Tag des offenen Hofes seien dazu geeignet.

Wenn Niedersachsens Bauern ihre Höfe öffnen, wollen sich auch die Bremer dem Publikum nicht verschließen: Als einer für alle, so habe man sich im Bremischen Landwirtschaftsverband abgesprochen, öffnet Eckart Hoehne auch seinen Hof Stackkamp, Stackkamp 1 in Hemelingen an diesem Sonntag. Hofrallye, Hühnerstallbesichtigung, Treckerfahrten und eine Strohburg zählen zu den Attraktionen. Jäger und Imker sind mit Infomobilen vertreten.