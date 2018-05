Bernd Althusmann (CDU) ist seit November 2017 Wirtschaftsminister in Niedersachsen. (dpa)

Herr Althusmann, Niedersachsens Bürger können jetzt auf der Internetseite Ihres Ministeriums Probleme mit den Mobilnetzen melden. Ihr FDP-Vorvorgänger Jörg Bode lästert über „Funkloch-Casting“ und wirft Ihnen falsche Prioritäten vor. Vertrödelt die Große Koalition die Digitalisierung?

Bernd Althusmann: Die Kritik meines Vorvorgängers nehme ich gelassen zur Kenntnis. Die Reaktion der Bürger zeigt uns, dass wir mit dieser Abfrage absolut richtig liegen. Offenbar weicht so manche behauptete Netzabdeckung von der Realität draußen im Land deutlich ab. Innerhalb von zweieinhalb Tagen hatten wir über 1100 Rückmeldungen über breite Lücken im Netz. Hier besteht also ein ganz klarer Handlungsbedarf.

Was ist denn Ihr Gegenmittel?

Das Land steht bereits im engen Kontakt mit den Mobilfunkanbietern und erwartet, dass die sogenannten weißen Flecken in Niedersachsen besser versorgt werden. Bisherige Zusagen zum geplanten Ausbau müssen eingehalten werden. Neue Ziele sind vertraglich zu regeln. Der Bund muss im Rahmen der Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen darauf drängen, dass die Telekommunikationsunternehmen hier ihrer Verpflichtung nachkommen und unter anderem für leistungsfähige Verbindungen entlang der ICE-Strecken und Autobahnen sorgen. Als wichtiger Industrie-Standort können wir uns Funklöcher nicht länger leisten.

Muss nicht das Gleiche für die maue Breitband-Versorgung gelten?

Wir wollen bis 2025 in Niedersachsen flächendeckend Gigabit-Geschwindigkeiten. Die technologischen Sprünge der Digitalisierung werden in den nächsten Jahren extrem zulegen – und damit auch ihre Möglichkeiten: ob Telemedizin, Telematik, Bilddatenverarbeitung oder 3D-Druck. Dafür brauchen wir höchste Übertragungsraten, um den Wirtschaftsstandort Niedersachsen wirklich voranzubringen. Wir dürfen uns künftig nicht mit 30 oder 50 Mbit pro Sekunde zufriedengeben. Im Rahmen unseres Masterplans Digitalisierung werden wir in den nächsten Jahren rund eine Milliarde Euro in den Ausbau schneller Netze, digitaler Projekte und den Mobilfunkausbau investieren. Wir beginnen nicht bei null, haben aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Aber mein Ziel bleibt: Tempo beim Ausbau unserer digitalen Infrastruktur.

Nicht nur bei den digitalen Autobahnen hakt es, sondern auch bei den echten Straßen. Warum geht es bei den von Ihnen so dringend gewünschten Projekten wie der A 20, A 26 und A 39 so schleppend voran? Die von Ihnen immer als Bremser kritisierten Grünen sind ja nicht mehr in der Regierung.

Nach gerade mal rund 160 Tagen neuer Landesregierung geht es jetzt zügig und ohne ideologische Bremsen voran. Der Planfeststellungsbeschuss für den ersten Abschnitt der Küstenautobahn A 20 ist erfolgt, ebenso bei der A 39. Mit dem Bau der A 39 bei Wolfsburg wollen wir Ende 2018, Anfang 2019 beginnen. Der nächste Schritt folgt im Norden bei Lüneburg. Bei der A 26 nach Stade rechne ich noch in den nächsten Wochen mit einer Einigung mit Hamburg. Die seit Jahrzehnten verstopfte und gefährliche Verkehrslage im Westen Hamburgs und Norden Niedersachsens von Cuxhaven bis Seevetal könnten wir erheblich entspannen, wenn wir endlich die A 26 an die A 7 anschließen.

Und andere Verkehrsmittel?

Im Bereich Schiene bringen wir zügig die Alpha-E-Variante zwischen Hannover, Bremen und Hamburg nach vielen Jahren der Diskussion voran. Der Ausbau der Verbindung von Hannover über Minden nach Nordrhein-Westfalen startet in diesem Jahr. Außerdem eröffnen wir in Kürze endlich den Megahub in Lehrte bei Hannover als einen modernen Bahngüterumschlagsplatz. Planung und Bau der Schleuse Scharnebeck bei Lüneburg für den Elbe-Seiten-Kanal sind ebenfalls auf den Weg gebracht. Mit allen großen, für die Wirtschaft lebenswichtigen Verkehrsadern geht es also zügig voran.

Nur mit den großen?

Über den Zustand zahlreicher Landesstraßen mache ich mir ernsthaft Sorgen. Viele befinden sich in einem teilweise miserablen Zustand. Hier werden wir dringend nachsteuern müssen. Ich hoffe, dass es im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2019 gelingt, die Gelder deutlich anzuheben. Für Erhalt und Verbesserung brauchen wir mindestens 115 Millionen Euro. Daneben möchte ich auch die Kommunen beim Aus- und Neubau sowie der Grundsanierung ihrer Straßen, Radwege und Brücken mit Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz unterstützen. Hier sind wir jetzt bei 75 Millionen Euro für den kommunalen Straßenbau, 50 Prozent mehr als bei der rot-grünen Vorgängerregierung.

Reicht Geld allein? Selbst unumstrittene Vorhaben dauern ewig.

Das Planungsverfahren gehört auf den Prüfstand. Brauchen wir für kleinere Projekte wie Ortsdurchfahrten wirklich ein vorgeschaltetes Raumordnungsverfahren? Alle relevanten Fragen zum Verlauf inklusive der Belastungen für die Umwelt werden meist erneut im späteren Planfeststellungsverfahren geklärt. Heute erheben wir häufig Daten zweimal; das sind unnötige Doppelarbeiten. Brauchen wir außerdem für jeden Ersatzneubau, etwa für eine beschädigte Brücke, tatsächlich ein neues Planfeststellungsverfahren, das mindestens zwei bis drei Jahre dauert? Wir sollten häufiger Mut zu einfachen Plan-Genehmigungen haben. Dank der Digitalisierung von Antragsunterlagen wollen wir noch stärker die Bürger vor Ort frühzeitig in die Prozesse einbinden und so für größtmögliche Transparenz sorgen.

Und wie wollen Sie Großprojekte beschleunigen?

Bei jahrelangen Verfahren kann sich im Verlauf viel ändern, beispielsweise europarechtliche Vorgaben zum Umwelt- oder Immissionsschutz. Meist muss die Planung nach geltender Rechtslage in Teilen wieder ganz von vorne anfangen. Daher sollte der Bund einen festen Zeitpunkt der Planfeststellung bestimmen, bis zu dem die technischen und rechtlichen Auflagen für alle Seiten als bindend gelten. Bei national bedeutsamen Projekten könnte man auch von Dänemark lernen.

Statt nach einem langwierigen Planfeststellungsverfahren werden dort solche Vorhaben mit größtmöglicher Transparenz und Bürgerbeteiligung per Gesetz, also mit einem Parlamentsbeschluss, genehmigt. Ein solches Gesetz ist, was die rechtliche Anfechtbarkeit angeht, weniger anfällig. Die Dänen haben damit gute Erfahrungen gemacht und eine hohe Akzeptanz erreicht. Dort ist die Zahl der Einwendungen erheblich gesunken, während sie bei uns oft die Tausende erreicht. Das Entscheidende aber bleibt, dass wir in Niedersachsen wieder für einen beschleunigten Ausbau unserer Großprojekte sind und nicht mehr dagegen. Das spüren auch unsere Planungsbehörden und leisten eine wirklich gute Arbeit.

Der Jade-Weser-Port ist fast sechs Jahre in Betrieb, leidet aber immer noch an schwacher Auslastung. Jetzt streicht die Reederei Maersk auch noch eine Linie. Ist das nicht ein herber Verlust für dieses niedersächsisch-bremische Gemeinschaftsprojekt?

Nein, nach Auskunft von Maersk werden die Container-Lieferungen weiter im bisherigen Umfang in Wilhelmshaven anlanden. Das Streichen einer Linie allein ist noch kein Rückschlag. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Umschlagvolumen am Jade-Weser-Port weiter wächst. Mit dem Eintritt des weltgrößten Reederei-Verbundes Ocean Alliance konnten wir 2017 einen Anstieg um 15 Prozent auf 554 449 TEU verzeichnen. Dennoch ist der Jade-Weser-Port vom langfristigen Ziel von 2,7 Millionen TEU noch weit entfernt. Das kann nicht so bleiben.

Wie bekommen Sie denn mehr Container nach Wilhelmshaven?

Mit dem Betreiber Eurogate befinde ich mich seit Kurzem in einem intensiven Austausch über die notwendige Infrastruktur im Hafen, über die Zahl der eingesetzten Containerbrücken und die Notwendigkeit, verstärkt auch am Wochenende Ladung löschen zu können. Vor Ort müssen höhere Umschlagkapazitäten mit mehr Kränen und ausreichend qualifizierten Arbeitskräften vorgehalten werden, um mehr Ladung zu generieren. Der einzige Tiefwasserhafen in Deutschland muss für neue Kunden noch attraktiver werden, um mit Rotterdam und den Häfen des Mittelmeerraumes konkurrieren zu können. Dazu muss beispielsweise auch die Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven endlich elektrifiziert werden.

Was muss noch passieren?

Neben den bereits guten Verkehrsanbindungen braucht es auch eine attraktive Infrastruktur im Hafen selbst. Ein breites Dienstleistungsangebot, etwa im Bereich der Containerreparatur und -lagerung, des Beladens und Löschens von Containern sowie der Lagerung von Gefahrgütern und Stückgütern sind wichtige Voraussetzungen für die Reedereikundschaft wie auch für die Ladungskunden. Das Reinigen von Containern gerade im Lebensmittelbereich gehört dazu wie der gesamte Verpackungsablauf.

Und da haben wir noch reichlich Luft nach oben. Eine deutliche Steigerung der Attraktivität des Jade-Weser-Ports muss unser Ziel sein. Und daran sollte auch Eurogate ein erhebliches Interesse haben. In Hamburg und Bremerhaven ist Eurogate ebenso Betreiber und in Bremerhaven sogar nur einer von dreien. Dem Vernehmen nach stehen weitere Interessenten vor den Hafentoren an der Jade. Jenseits vertraglicher Grundlagen erwarte ich von Eurogate jetzt ein starkes Signal, wie die Zielzahlen schneller erreicht werden können. Das erscheint mir jetzt wichtig.

Jenseits des gemeinsamen Hafens: Wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit mit Bremen?

Bremen als stolze Hansestadt lebt von seinem Umland und das Umland von Bremen. Zahlreiche Niedersachsen finden dort ihren Arbeitsplatz. Die Metropolregion Bremen-Oldenburg ist eine wirtschaftlich starke Region, die von der maritimen Ausrichtung Bremens und Bremerhavens geprägt ist. Dies ist ein wichtiger Pfeiler für die wirtschaftliche Entwicklung Niedersachsens. Ich wünschte mir manchmal aber eine noch stärkere Abstimmung aller norddeutschen Länder gegenüber der Südschiene und dem Bund. Hier dürfen wir an Selbstbewusstsein durchaus noch ein bisschen zulegen. Der starke Norden kann es mit dem Süden allemal aufnehmen.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Bernd Althusmann (CDU) ist seit November 2017 Wirtschaftsminister in Niedersachsen und Stellvertreter von SPD-Regierungschef Stephan Weil. Der 51-jährige Diplompädagoge und Betriebswirt war von 2010 bis 2013 Kultusminister in Hannover. Althusmann ist verheiratet und hat drei Kinder.