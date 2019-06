Viele angehende Logopäden müssen für ihre 2019 begonnene Ausbildung vorerst bis Dezember weiterzahlen. (Jan Tepass/DPA)

Wohltaten mit Hindernissen: Die von Niedersachsens Großer Koalition angekündigte Schulgeldfreiheit für Therapieberufe ab diesem Jahr lässt sich aus Geldmangel nicht sofort vollständig umsetzen. Viele angehende Physiotherapeuten oder Logopäden müssen für ihre 2019 begonnene Ausbildung vorerst bis Dezember weiterzahlen. Sie sollen diese Beiträge im nächsten Jahr zurückerstattet bekommen. Voraussetzung: Auf ihrer Haushaltsklausur am 30. Juni und 1. Juli macht die SPD/CDU-Landesregierung die entsprechenden Millionen Euro locker.

An diesem Dienstag will das rot-schwarze Kabinett dazu auf Vorschlag von Sozialministerin Carola Reimann (SPD) die ersten Weichen stellen und nach Informationen des ­WESER-KURIER die „Bereitstellung der zur Realisierung der Schulgeldfreiheit erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel“ verbindlich in Aussicht stellen. Gleichzeitig soll die Ministerrunde das kompliziert anmutende Verfahren „zustimmend zur Kenntnis“ nehmen, also genehmigen.

Nachbesserungen verkündet

Im vergangenen November hatte alles noch so einfach geklungen. SPD-Fraktionschefin Johanne Modder und ihr CDU-Kollege Dirk ­Toepffer verkündeten nach einer Klausurtagung in einer „politischen Liste“ Nachbesserungen zum Etat 2019 im Umfang von rund 60 Millionen Euro. Neben neuen Stellen für Polizei und Justiz sowie Finanzspritzen für kommunale Theater war dort auch der „Einstieg“ in die Schulgeldfreiheit für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen vorgesehen.

Drei Wochen später sprach sich der Landtag für ein „zeitnah“ vorzulegendes neues Gesundheitsfachberufegesetz aus. Dieses soll die Befreiung von den Ausbildungskosten von monatlich bis zu 675 Euro pro Schüler rechtlich durch Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft sicherstellen und dadurch dem Fachkräftemangel begegnen.

Doch dann traten in der Anhörung zum Gesetzentwurf und zur Förderrichtlinie erhebliche Lücken zutage. Die Groko war offenbar von einem Ausbildungsbeginn wie bei normalen Schulen nach den Sommerferien ab 1. August ausgegangen und hatte auch nur dafür die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Doch viele Fachschulen haben ihre neuen Kurse bereits ab 1. März gestartet – für deren Kostenfreiheit war also kein Geld da.

Außerdem waren angehende Atem-, Sprech- und Stimmlehrer nicht in den Parlamentsbeschluss einbezogen, weil es sich dabei trotz der logopädischen Leistungen nicht um Gesundheitsfachberufe im engeren Sinn handelt. Betroffen ist hiervon vor allem die Schlaffhorst-Andersen-Schule in Bad Nenndorf mit 150 Schülern pro Ausbildungsgang.

Betroffene bekommen rückwirkende Erstattung

Es folgte ein heftiges Gerangel innerhalb der Koalition. CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers mauerte, argumentierte mit fehlender Deckung der Mittel und zuwendungsrechtlichen Problemen. SPD-Fraktionschefin Modder beharrte dagegen auf der versprochenen Befreiung vom Schulgeld für das gesamte Jahr 2019. Alles andere hätte man draußen nicht erklären können. Heraus kam der Kompromiss, wonach nur die ab August beginnenden Schüler sofort nichts mehr zu bezahlen brauchen.

Alle anderen Neu-Azubis, die schon in den Kursen sitzen, müssen erst mal für das gesamte laufende Jahr zahlen. 2020 bekommen die Betroffenen – einschließlich der künftigen Sprech- und Stimmlehrer – eine rückwirkende Erstattung aller geleisteten Beiträge als Einmalzahlung. Modder zeigte sich im Gespräch mit dem WESER-KURIER trotz der Abläufe zufrieden: „Für uns ist entscheidend, dass am Ende alle, die in diesem Jahr angefangen haben, befreit werden. Das ist gelungen.“

Bislang waren wegen der Schulgeldfreiheit für den 2020-er Haushalt 5,1 Millionen Euro eingeplant. Inzwischen ist das Sozialministerium deutlich vorsichtiger geworden und veranschlagt mittlerweile 9,1 Millionen Euro. In dem fetten Plus enthalten sind nicht nur die Mehrkosten durch die Erstattung von gut 1,3 Millionen Euro. Auch ein erklecklicher Vorsorge-Puffer ist vorgesehen. In der Vergangenheit wurden nicht alle vorhandenen Schulplätze ausgeschöpft. Weil diese für die Schüler künftig kostenlos sind, erwarten die Verantwortlichen künftig deutlich höhere Anmeldezahlen beim Therapie-Nachwuchs.