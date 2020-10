In Niedersachsen liegen mittlerweile 14 der 45 Kreise und kreisfreien Städte über dem als kritisch erachteten Inzidenzwert von 50. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Wieder einmal gelten für Niedersachsen neue Corona-Regeln. In Hotspots mit besonders vielen Ansteckungen ähneln die Einschränkungen langsam wieder denen aus dem Frühjahr - und die Landesregierung stimmt auf einen „harten Winter“ ein. Denn das Virus greift immer schneller um sich und hat weitere Regionen erfasst.

Welche Regeln gelten jetzt?

Wie von Bund und Ländern vereinbart, greifen je nach Entwicklung der Corona-Lage in den Landkreisen und Städten seit Freitag härtere Vorschriften. Ausschlaggebend sind die sogenannten Inzidenzwerte, also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Folgende Regeln gelten bei den jeweiligen Inzidenzwerten:

0 bis 35 - Im Privaten dürfen sich bis zu 25 Menschen drinnen oder bis zu 50 Menschen draußen treffen. In der Öffentlichkeit oder im Restaurant sind bis zu 100 Teilnehmer möglich. Allerdings muss immer der Mindestabstand von eineinhalb Metern gewahrt werden. Die Maskenpflicht gilt wie gewohnt etwa im Bus und in Geschäften.

35 bis 50 - Nur noch 15 Menschen dürfen sich privat treffen, unabhängig davon, ob sie drinnen in der Wohnung oder draußen im Garten sind. In der Öffentlichkeit und in Restaurants sinkt die Teilnehmergrenze auf 25 Personen, eine Sperrstunde für die Gastronomie ist möglich, aber nicht Pflicht. Zudem gilt die Bitte, auf engem Raum auch unter freiem Himmel eine Alltagsmaske zu tragen.

Mehr als 50 - Private Treffen sind auf zehn Personen aus zwei Haushalten beschränkt - egal, ob zu Hause, draußen oder im Restaurant. Die Gastronomie muss um 23.00 Uhr schließen, außerdem wird die Maske auch an einigen Orten unter freiem Himmel zur Pflicht. Wo genau die Maskenpflicht gilt, darüber entscheidet die Kommune.

Drohen weitere Einschränkungen?

Ja - und das wohl schon bald. Wahrscheinlich werde noch vor dem 15. November eine neue Verordnung benötigt, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover. Nennenswerte Lockerungen seien dabei „in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten“ nicht zu erwarten. Stattdessen müsse man sich mit Blick auf Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf „einen harten Herbst und einen harten Winter“ einstellen, sollten die Infektionszahlen nicht wie durch ein Wunder heruntergehen oder bald ein Impfstoff oder Schnelltests zur Verfügung stehen. Neben dem Schutz des Gesundheitswesens sollen aber vor allem Bildung und Betreuungsangebote sowie die Wirtschaft am Laufen gehalten werden.

Wie geht es nach den Herbstferien in den Schulen weiter?

Das Wichtigste: Der Präsenzunterricht soll weitergehen, eine Schließung der Schulen wie im Frühjahr wenn irgend möglich verhindert werden. Dafür empfiehlt das Kultusministerium jetzt Schülern ab der fünften Klasse, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn ihre Schule in einem Corona-Hotspot mit einem Corona-Wert von mehr als 50 liegt. Die örtlichen Gesundheitsämter können weitere Maßnahmen beschließen, etwa einen Wechselbetrieb, bei dem die Hälfte der Klassen wochen- oder tageweise zu Hause unterrichtet wird, oder auch Schulschließungen. Außerdem soll es für Schüler aus Familien mit Risikopersonen leichter werden, ins Homeschooling zu wechseln.

Wie viele Corona-Hotspots gibt es in Niedersachsen?

Mittlerweile liegen 14 der 45 Kreise und kreisfreien Städte über dem als kritisch erachteten Inzidenzwert von 50. Im Vergleich zum Vortag sind somit vier weitere Regionen hinzugekommen: die Landkreise Diepholz, Hildesheim, Osterholz und Schaumburg. Andere Orte wie die Region Hannover liegen knapp unter der 50er-Schwelle. Darüber hinaus zeigen fast 1000 neue bestätigte Infektionen am Freitag, wie rasant sich das Virus wieder verbreitet - auch wenn in diese Zahl eine technisch bedingte Nachmeldung des Kreises Cloppenburg für die vergangenen vier Tage mit eingeflossen ist.

Welche Corona-Werte sind entscheidend?

Wer sich über die Corona-Entwicklung in seinem Wohnort informiert, findet mitunter drei verschiedene Angaben zur sogenannten Inzidenz: von der Kommune, vom Land und vom Robert Koch-Institut. In seiner neuen Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen nun festgelegt, dass für die Einschränkungen bei Überschreiten der Werte 35 und 50 die Angaben des Landesgesundheitsamts entscheidend sind. Diese veröffentlicht das Gesundheitsministerium im Internet. (dpa)