In Niedersachsen dürfen Blumenläden und Gartencenter wieder öffnen. (Sina Schuldt)

In Niedersachsen gelten seit Samstagmorgen einige kleinere Erleichterungen der Corona-Auflagen. Für Kritik aus Hamburg hatte schon im Vorfeld die Öffnung der Blumenläden gesorgt - schließlich hatten sich Bund und Länder erst unter der Woche grundsätzlich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 7. März verständigt. Die neuen Regeln im Überblick:

- Die Kontaktregel, nach der sich ein Haushalt mit nur einer weiteren Person treffen darf, gilt weiter. Allerdings wird die Altersgrenze bei der Ausnahme für Kinder angehoben - von drei auf sechs Jahre.

- Wer Kontakt zu Patienten oder Pflegebedürftigen hat, muss neuerdings eine medizinische Maske tragen - auch als Besucher. Das soll den Schutz dieser gefährdeten Gruppen erhöhen.

- Blumenläden und Gartencenter dürfen von Samstag an wieder öffnen. Die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, hatte den Schritt am Freitag damit begründet, dass es sich überwiegend um verderbliche Ware und saisonale Angebote handele. Für die Floristen kommt die Lockerung damit gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche wichtigen Valentinstag am 14. Februar.

- Öffnen dürfen auch Auto- und Fahrradhändler wieder - allerdings nur für Probefahrten, an denen auch immer nur ein Haushalt teilnehmen darf. Die Verkaufsstellen müssen geschlossen bleiben.

- Noch etwas Geduld brauchen die Niedersachsen für den nächsten Haarschnitt: Vom 1. März an dürfen auch die Friseure ihren Betrieb wieder aufnehmen.