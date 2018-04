Die drei Kinder wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen. (dpa)

Drei Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren haben in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim versucht, ein Geschäft mit einer Softairpistole zu überfallen. Das Trio habe am Mittwochnachmittag versucht, einen Laden in der Innenstadt auszurauben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jungen bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe, die sich später als Softairwaffe entpuppte. Die Attrappen sehen echten Waffen täuschend ähnlich.

Die Kinder forderten die Frau auf, ihnen Geld aus der Kasse zu geben. Als die Mitarbeiterin das ablehnte, flohen die Drei. Beamte, die auf Streife waren, konnten die Jungs in der Nähe des Ladens in Gewahrsam nehmen. Die Kinder räumten die Tat ein und wurden nach der Befragung an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Woher sie die Softairwaffe hatten, werde derzeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Strafe droht ihnen nicht, weil sie jünger als 14 Jahre alt sind. (dpa)