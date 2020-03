Margarita Kahlmeyer, Kriminaloberkommissarin, und Thorsten Wistuba-Büsing, kriminaltechnischer Angestellter, verlassen einen Tatort. Beide sind Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Polizei Hannover. (Julian Stratenschulte /dpa)

Erst ein kurzer, prüfender Blick in die Wohnung, dann setzt sich Margarita Kahlmeyer zu der aufgelösten Rentnerin und sagt die entscheidenden Worte: „Beruhigen Sie sich erst einmal.“ Denn die alte Dame ist tief erschüttert, sie hält sich beim Aufstehen fest. Trickdiebe haben sie ausgeraubt, Schmuck und Bargeld fehlen. „Wie kann man auf so etwas reinfallen?“, fragt die 95-Jährige leise.

Kriminaloberkommissarin Kahlmeyer, genannt „Maggi“, kennt solche Situationen. Die 35 Jahre alte blonde Frau arbeitet beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover, zuständig für Stadt und Region Hannover. Zusammen mit dem kriminaltechnischen Angestellten Thorsten Wistuba-Büsing betritt sie die Wohnung der Rentnerin, beide schwer bepackt mit der Ausrüstung: Kamera, Spurenkoffer, DNA-Koffer müssen sie über enge Treppen mehrere Stockwerke hochschleppen.

Sie teilen sich die Aufgaben. Das heißt, dass einer der beiden die Wohnung überprüft und der andere mit dem Opfer spricht. Die 35-Jährige „kann gut mit Senioren“; sie sitzt der Rentnerin gegenüber und spricht beruhigend mit ihr. Ihr rotbärtiger Kollege geht durch die Wohnung, beschreibt sie und hält die Ergebnisse auf Band fest.

Mitarbeiter vom Kriminaldauerdienst (KDD) und vom Streifendienst der Polizei Hannover sicheren Spuren nach einem Einbruch. Der Kriminaldauerdienst übernimmt die zentrale Tatortaufnahme und Spurensicherung unter anderem bei Einbrüchen, Diebstählen, Raubdelikten und Todesursachenermittlungen. (Julian Stratenschulte /dpa)

Auf der Suche nach Fingerabdrücken

Dann sucht er nach DNA-Spuren, bestreicht dazu etwa den Wasserhahn in der Küche mit einem Wattestäbchen und bi-destilliertem –also reinstem – Wasser. Das Stäbchen verschwindet in einem Plastikröhrchen, fertig für die Auswertung. Kahlmeyer bestreicht das Schloss und die Klinke der Wohnungstür mit einem weichen Pinsel und Rußpulver – auf der Suche nach Fingerabdrücken. Die Polizeiarbeit dreht sich aber immer mehr um DNA-Spuren, wie sie sagt. „Das ist der Knaller.“

Die Rentnerin versucht sich derweil an den Täter zu erinnern, während die Polizistin die Aussagen sofort per Diktiergerät protokolliert: 30 bis 35 Jahre alt soll er sein, dunkelblond, im Blaumann wie ein Handwerker. Seine Beute: Es fehlen 1000 Euro und mehrere Ringe.

Der Kriminaldauerdienst ist der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei. Was auch passiert an größeren Straftaten – die Experten vom Kriminaldauerdienst übernehmen Tatortaufnahme und Spurensicherung. Jährlich gibt es allein in der Region Hannover mehr als 2100 Todesermittlungen, wie der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Ralf Leopold, sagt. Das sind aber nicht alles Straftaten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 listet 29 versuchte Tötungen und sieben vollendete Taten auf, darunter zwei Morde.

„Es gibt Tage, da fährt man einen Einsatz – an manchen Tagen aber geht es von Einsatz zu Einsatz“, sagt Kahlmeyer. Der heutige Tag ist speziell: „In einer halben Stunde sind fünf Einsätze reingekommen, darunter drei Leichen“, sagt sie verblüfft. Nach dem Trickdiebstahl ist also vor dem nächsten Einsatz – es geht um eine Toten.

Bei gefundenen Leichen setze kaum ein Notarzt sein Kreuz auf dem Totenschein im Feld „natürlicher Tod“, erklärt Kahlmeyer. Zwar sind die Experten des Kriminaldauerdienstes keine Mediziner, aber sie übernehmen eine erste Leichenschau, machen Fotos und suchen nach Merkmalen, die für ein Fremdverschulden sprechen.

Todesursache ist unklar

Die beiden Polizisten fahren jetzt zu ihrem neuen Einsatz, zu dem – noch – unbekannten Toten. Es ist nicht weit, Glück gehabt, an manchen Tagen legen sie in der Region Hannover bis zu 200 Kilometer zurück. Die Notärztin ist schon da, die Todesursache ist unklar. Aber es ging dem Mann nicht gut, wie die Medizinerin sagt. Jetzt müssen Kahlmeyer und ihr Kollege Fremdverschulden – wenn möglich – ausschließen. Wichtig für die Ermittler: Die Wohnungstür des Mannes ist nur zugezogen, Einbruchsspuren gibt es nicht. Beide Polizisten ziehen Gummihandschuhe über, sie nehmen zunächst wieder die Wohnung unter die Lupe. Der 53-Jährige war ein starker Raucher, Zigaretten liegen auf dem Tisch, ein Aschenbecher steht da.

Wistuba-Büsing wendet sich dann dem Toten zu, der in entspannter Haltung und wie schlafend auf seinem Bett liegt, die Arme über dem Kopf verschränkt, die Beine leicht übergeschlagen. Er schätzt Größe und Gewicht des mit T-Shirt und Shorts bekleideten Mannes und untersucht den Leichnam. Er sucht nach Verletzungen, die auf ein Tötungsdelikt hinweisen könnten. Fündig wird er nicht.

Neuer Tag, neuer Einsatz: Das Team wird zu einem Einbruch gerufen, zu einem Restaurant in einem Ortsteil von Springe. Die Ermittler finden viele Spuren: Die Täter sind aufs Dach geklettert, Dachziegel sind verrutscht, die Dachrinne ist verbogen. Dann schlagen sie ein Fenster im Obergeschoss ein und brechen einen Schrank auf – um auf der Innenseite einer weißen Schranktür einen Fußabdruck zu hinterlassen. „Das sind ungewöhnlich viele Spuren“, meint Kahlmeyer, die den Abdruck mit Pinsel und Ruß sichtbar macht.

Um ins Untergeschoss zu kommen, versuchen die Täter vergeblich, eine Tür aufzubrechen; ein Schraubenzieher steckt noch im Schloss. An dem Werkzeug kommt wieder das Wattestäbchen zum Einsatz, um möglichst DNA-Spuren zu sichern. Die Chancen sind gut, meinen die Ermittler.

„Maggi“ Kahlmeyer ist in Gedanken noch bei der 95-Jährigen, die das Opfer von Trickdieben wurde. Es ist bereits der zweite Trickdiebstahl für die 95-Jährige. Und das in einer Zeit von 65 Jahren, denn so lange wohnt sie schon zur Miete in ihrer Wohnung, nur 68 Mark hat sie einst für die Miete zahlen müssen. Und jetzt? „Was mit 600 Euro“, sagt die 95-Jährige.