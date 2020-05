Die Polizei hat drei Tatverdächtige verhaftet, die offenbar mehrere Ticketautomaten im Raum Lüneburg gesprengt haben. Eine Gemeinsame Ermittlungsgruppe (GEG) aus der Landes- und Bundespolizei durchsuchte am Morgen neun Wohnungen und Hallen, teilte die Polizei mit. Den drei verhafteten Beschuldigten im Alter von 28, 32 und 41 Jahren werden die Sprengstoffexplosionen vorgeworfen, zusammen mit drei weiteren Verdächtigen wird ihnen außerdem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Seit Februar ermitteln mehrere Polizeiinspektionen sowie die Bundespolizei in dem Fall. Etwa ein dutzend Ermittler, zum Teil aus Bremen und Hamburg, sind mit dem Verbrechenskomplex betraut. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg folgte nun eine groß angelegte Razzia mit Spezialkräften der Bundespolizei und insgesamt 230 Beamten. Die verhafteten Männer seien dringend tatverdächtig gewesen, während bei den drei weiteren Beschuldigten keine Haftgründe vorgelegen hätten. Die Ermittler konnten umfangreiches Beweismaterial sichern und prüfen Zusammenhänge mit weiteren Taten in den letzten Monaten.

Ihren Lebensunterhalt bestreiten die im Raum Lüneburg wohnhaften Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 45 Jahren zumindest zum Teil durch Raub und Diebstahl, vermutet die Polizei. Den Beschuldigten, die nun festgenommen worden sind, werden im Zeitraum von Dezember 2019 bis April 2020 mehrere Sprengungen und Aufbrüche von Fahrausweisautomaten in den Landkreisen Lüneburg, Uelzen und dem Heidekreis vorgeworfen. Um an die Geldkassetten zu gelangen, hätten die Täter Gas oder sogenannte Polenböller genutzt.

Darüber hinaus soll die gesamte Bande unter anderem in Lüneburg, Celle und Harburg mehrere Parkschein- und Zigarettenautomaten aufgebrochen haben und in Wohnungen eingebrochen sein. Auch dafür sollen die Tatverdächtigen unter anderem Sprengmittel genutzt haben. Der Einbruch, bei dem Täter im April mit einem Fahrzeug durch einen Baumarkt in Lüneburg gefahren sind, soll ebenfalls von der Bande begangen worden sein.