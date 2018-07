Das 10,5 Meter lange und drei Meter breite Boot war am Sonnabend mit 27 Fahrgästen und zwei Besatzungsmitgliedern durch einen plötzlichen Wassereinbruch auf dem Weser-Nebenfluss Hunte in Oldenburg gesunken. Die Gruppe war auf der Rückfahrt von einem einstündigen Ausflug. Weil es nicht möglich war, das Wasser schnell genug herauszupumpen, steuerte die Crew sofort die Kaimauer an.

Am Ufer angekommen, gelang es den ersten Passagieren, eine rettende Leiter hochzuklettern. Die beiden Besatzungsmitglieder und ein Gast mussten trotzdem kurz ins Wasser. Der Skipper eines Sportbootes nahm spontan sechs Gäste auf. Schaa bedankte sich in einer Pressemitteilung auch bei den Einsatzkräfte für den reibungslosen Ablauf der Bergungsaktion.

„Die Marianne“ wurde mit einem Autokran aus dem Wasser gehievt. Warum das Wasser so schnell eindringen konnte, wird noch untersucht. Es handelt sich um ein sogenanntes Börteboot mit einem Tiefgang von 80 Zentimetern, das hochseetüchtig ist und rund um Helgoland eingesetzt wird.