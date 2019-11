Sven und Martina Borchart vor ihrem Weihnachtshaus. (Ingo Moellers)

Das Haus der Borcharts in Delmenhorst ist eine feste Institution in der Weihnachtszeit geworden: Einmal mehr haben Sven und Martina Borchart ihr Eigenheim an der Brechtstraße 12 mit weihnachtlicher Dekoration in festlichen Glanz gehüllt. Dieses Jahr erstrahlen vom ersten Adventswochenende bis Silvester von 16.30 bis 21 Uhr rund 60.000 Lichter auf dem Anwesen. Eine nette Neuerung gibt es auch: Eine Modelleisenbahn tuckert durch den Vorgarten. „Wie unter dem Weihnachtsbaum“, sagt Sven Borchart lachend.

Zum gemeinsamen Glühweintrinken lädt die Familie auch in diesem Jahr wieder kommenden Sonntag, 1. Dezember, sowie zu Nikolaus am 6. Dezember ab 17 Uhr ein. Hunderte von Menschen werden dann wieder in der Brechtstraße erwartet. Die Einnahmen kommen wie immer der Schule an der Karlstraße zugute, die damit ein weiteres Jahr ein besonderes Angebot für ihre Schüler finanzieren kann: das therapeutische Reiten. 2018 sind so über 3000 Euro zusammengekommen.