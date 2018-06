Das Kernkraftwerk an der Elbe in Bassenfleth: Stück für Stück wird das Gebäude abgebaut. Die Nachnutzung des Geländes ist noch offen. (Preußen Elektra)

Das Datum ist fixiert: 2023 soll vom Kernkraftwerk an der Elbe in Bassenfleth nichts mehr zu sehen sein. Der neue technische Leiter am Standort, Marc Poppe (42), gibt sich optimistisch: „Das ist eine Herausforderung, aber machbar.“ Der Aufwand ist kaum zu fassen, die Zahlen sind beeindruckend. Ein Ortstermin.

Natur, wohin das Auge schaut. Vielleicht die erste Überraschung an diesem warmen Frühlingstag. Über dem Kraftwerksgelände liegt das Geschrei der Möwen, die sich in großer Zahl zum Brüten niedergelassen haben. Nicht selten attackieren sie die Kraftwerksmitarbeiter. Lediglich die herumstreunenden Füchse halten die Zahl in Grenzen, plündern die Nester am Elbdeich. Die Elbe fließt ruhig dahin. Eine Herde Rinder grast friedlich neben den Bahnschienen, über die langsam das Gras wuchert. Nicht auf den ersten Blick zu sehen sind Fischteiche und Hasen in freier Wildbahn. Beim Vogelzug lassen sich hier zudem Gänse nieder.

Mehr zum Thema Kernkraftwerk Unterweser Den Verantwortlichen auf die Finger gucken Der Arbeitskreis Unterweser informiert in Driftsethe über Behördenplanung zum Abbau des nach wie ... mehr »

Von der oberflächlichen Idylle ist direkt unter der charakteristischen Betonkuppel des Atommeilers nichts mehr zu spüren. Mitarbeiter wie Gäste müssen sich hier anmelden und ein Dosimeter mit ins Innere nehmen – für mögliche radioaktive Strahlung. Der Rückbau ist so weit fortgeschritten, dass die kontaminierten Teile entfernt sind. Dennoch: Sicherheit zuerst. Der Aufwand zahlt sich aus. Das KKW Stade blickt auf 1540 unfallfreie Tage zurück. Gut 100 Arbeiter kümmern sich um den geordneten Rückzug der PreussenElektra, der Atomkraftsparte der Eon, vom Standort in Stade. 40 gehören direkt der Firma an, 60 sind Kräfte von beauftragten Firmen. Die Zahlen schwanken je nach Arbeitsaufträgen. Zu tun gibt es noch genug.

Das Innenleben des Reaktordruckbehälters wird minutiös zerlegt, auf Kontamination geprüft und abtransportiert. Das ist leichter gesagt als getan bei bis zu zweieinhalb Meter dicken Stahlbetonwänden. Gut 20.000 Tonnen werden in einzelnen Stücken herausgesägt, die bis zu 20 Tonnen schwer sind und in Container verfrachtet werden. Ein Kran und ein stabiles Schienensystem wurden dafür extra eingebaut. Bis zu 1700 dieser Klötze fallen an.

Eine Tour durchs Labyrinth

Wer sich mit Kraftwerksmitarbeiter Harry Niemeyer auf Tour durch das Labyrinth von dunklen Gängen, Leitern, krakenhaften Gerüsten und freigelegten Treppen macht, muss eine schnelle Auffassungsgabe haben. Hier werden Kabel geschreddert – in eine Kupfer- und eine Gummifraktion. Dort wurde eine Öffnung zugemauert, wo einst eine Stahltür stand, damit der bereits auf Radioaktivität gemessene und zum Abriss freigegebene Raum luftdicht abgeschlossen bleibt. An der nächsten Ecke geht es in einen Raum, in dem komplett an Wänden, Fußböden und Decken die obersten zwei Zentimeter Beton abgetragen worden sind. Jeder Quadratmeter Fläche erhält eine Nummer für die Vermessung. Jede dieser Flächen wird 15-mal 13 Sekunden lang vermessen – insgesamt 80.000 Mal wiederholt sich dieser Arbeitsschritt, der für die Dokumentation gefordert wird. Der Tüv begleitet die Arbeiten.

In einem Betonbrecher wird der Baustoff zerkleinert für den Abtransport und die Wiederverwertung. Ein Fahrstuhl wurde mitten durch das 50 Meter hohe Gewölbe installiert. Alte Rohrleitungen im Fußboden wurden aus den Fundamenten herausgeschnitten. Und zu guter Letzt wird die Außenhaut von innen mit 2500 bar Wasserdruck von der Farbe befreit. Aber das kommt erst ganz zum Schluss. Der Aufwand ist notwendig geworden, nachdem im Betonfundament des Reaktors radioaktive Strahlung gemessen worden war. „Wir machen das alles zum Schutz der Bevölkerung“, sagt Michael Klein, Poppes Vorgänger als Leiter. Er geht Ende des Jahres in Ruhestand.

Mehr zum Thema Zehn Fragen und Antworten Atomkraftwerk Esenshamm wird abgebaut Um radioaktive Abfälle zu deponieren, plant Preussen Elektra auf dem Grundstück des Kraftwerks ... mehr »

Die kontaminierten Stoffe werden am Standort gelagert. Das Lager für radioaktive Abfälle (Lara) wird befüllt. Zum 1. Januar 2020 übernimmt der Bund das Lager. Deswegen stimmt das Bild der grünen Wiese nicht ganz. Lara hat eine Genehmigung bis 2046. Eigentlich sollte das Material im Schacht Konrad deponiert werden. Doch der ist noch lange nicht freigegeben. So werden am Ende bis zu 5000 Tonnen verbleiben. Etwa 4000 Tonen sollen zur Bauschutt-Deponie gebracht werden. Doch die Betreiber machen die Schotten dicht, wollen die Altlasten des Kraftwerks nicht aufnehmen – aus Angst vor Protesten. Das Gros, das sind etwa 116.000 Tonnen Gebäudemasse, wird wiederverwertet zum Beispiel im Straßenbau. Diese Zahlen beziehen sich auf den Kontrollbereich im Kraftwerksinneren. Bis 2021 läuft der aufwendige Abbau des nuklearen Teils, der 2005 begann mit dem Abtransport der 192 Brennelemente zur Wiederaufbereitung nach Frankreich.

Die Betonkuppel und die Nebengebäude folgen noch. Von 2021 bis Ende 2022 wird der konventionelle Part abgerissen, die vergleichsweise einfache Aufgabe. Dabei fallen noch einmal 200.000 Tonnen Material an. Eine Milliarde Euro wird PreussenElektra der Rückbau kosten, der viele Rückschlüsse bieten wird für weitere Projekte dieser Art. Marc Poppe wird nach getaner Arbeit in Stade weiterziehen. Er hat gerechnet: Wenn er mit 67 in Ruhestand geht, sollten alle Kernkraftwerke seines Unternehmens abgebaut sein. Die Lage an der Elbe verschafft ihm zuvor noch ein besonderes Ehrenamt: das des Deichgeschworenen. Für einen Schwarzwälder eine interessante Aufgabe. Und die grüne Wiese? Die Nachnutzung ist offen. Die Stadt habe großes Interesse an dem Industriegelände mit Schiffsanleger direkt an der Elbe. Etwa 80 Hektar sind hier ab 2023 ungenutzt – bis auf Lara mit 1,5 Hektar.