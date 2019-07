Der Vorhang aus goldenem Samt, die Sessel aus den 1970er-Jahren, das Licht gedämpft, bis der Gong ertönt und es dunkel wird: Willkommen im Kino 1 in der Lichtburg. (Anne Werner)

Allein schon das Kassenhäuschen. Sieht aus wie aus den 1950er-Jahren, und das ist es auch, unverändert seitdem. Das lackierte Holz der Kabine. Die kuchentellergroße Rolle mit den Abreißkarten. Der Drehteller fürs Wechselgeld, das Guckfenster in der Glasscheibe. Und die Preistafel in verschnörkelter Schrift: Balkon 7,50, Sessel-Loge 7,50, Kino II 7,50, Kinotag 6,00. Links vom Kassenhäuschen geht es in die Kneipe und durch die Kneipe hindurch zu den beiden Kinosälen. Willkommen in der Lichtburg im Landkreis Diepholz in Quernheim, der kleinsten Gemeinde in Deutschland, die noch ein eigenes Kino hat.

Karl-Heinz Meier sitzt an einem Tisch in der Gaststätte, die aussieht wie eine Schankwirtschaft aus der Nachkriegszeit. Viel Eiche, gedämpftes Licht, Werbung für die Schokoladenmarke Sarotti, und in der Ecke steht eine Wurlitzer Musikbox. Von seinem Platz aus hat Meier die Tür von Kino II im Blick. Eine Schulklasse aus dem benachbarten Haldem nutzt den letzten Schultag vor den großen Ferien, um „Pets 2“ zu gucken.

Wenn Karl-Heinz Meier sein Open-Air-Kino öffnet, dann kommen auch noch die guten, alten Filmrollen zum Einsatz.

Meier, der Gaststätte und Kino betreibt, erzählt gerade, wie er einmal Steven Spielberg getroffen und sich bei ihm für die Verfilmung von „Schindlers Liste“ bedankt hat. „Und Francis Ford Coppola habe ich auch schon die Hand geschüttelt“, sagt Meier. Coppolas Trilogie „Der Pate“ gehört zu Meiers absoluten Favoriten. Als Meier das so erzählt, betritt eine junge Frau den Raum. „Mensch, die Anja“, sagt Meier. Anja ist auf der Suche nach Kleingeld, um es in das Sparclub-Kästchen nahe der Theke zu stecken. Meier steht auf, geht zur Kasse und wechselt.

In der Lichtburg in Quernheim treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Wo gibt es im Jahr 2019 noch Sparclubs? In welcher Kneipe stehen heutzutage noch Musikboxen, die nur mit D-Mark laufen? Und wer im Umkreis von 30 Kilometern hat noch einen Flipperautomaten? Meier hat das alles angeschafft oder bewahrt, wenn es schon da war.

Ein Besuch der Lichtburg ist wie eine Zeitreise. Es riecht nach Popcorn. An den Wänden hängen Filmplakate und Bilder: James Dean in „…denn sie wissen nicht, was sie tun“, Clint Eastwood in „Für ein paar Dollar mehr“, Marlon Brando in „Der Wilde“ und Clark Gable mit Vivien Leigh in „Vom Winde verweht“. Zwischen 5000 und 7000 Filmplakate habe er, schätzt Meier. Vielleicht versteigert er sie eines Tages. Sie würden ordentlich Geld einbringen.

Eigentlich dürfte es so etwas wie die Lichtburg im Jahr 2019 gar nicht mehr geben. Die Dörfer sterben, heißt es. Es blieben nur die Alten, und die Jungen gingen weg. Banken ersetzen Filialen durch Geldautomaten, die Post schließt Niederlassungen, Arztpraxen können nicht mehr nachbesetzt werden, weil kein aufstrebender Mediziner aufs Land will. Aber hier draußen in Quernheim, wo die Straßen schmal und viele Höfe alt sind, überlebt seit fast 70 Jahren ein Kino? „Ja“, sagt Meier, „weil es eine Seele hat.“

In Quernheim gibt es keine Schule, keinen Bäcker und erst recht keinen Supermarkt. Aber zwei Kinosäle mit 267 Plätzen für rund 450 Einwohner. Um die 40 000 Zuschauer kommen jedes Jahr. An sieben Tagen die Woche ist Programm. Wer die Gäste sind? Menschen aus dem Ort und der Umgebung. Schützenverein, Feuerwehr, Sparclub, Landfrauen und Lebenshilfe treffen sich hier, Geburtstagspartys und Firmenfeste finden bei Meier statt, und vom nahegelegenen Dümmer-See fahren verlässlich Urlauber herüber. Das Zusammenspiel aus Gaststätte und Kino ist der Schlüssel, „das eine würde ohne das andere nicht funktionieren“, sagt Meier.

Die jungen Leute treffen sich hier zum Billardspielen, Darten oder jetzt auch zum Flipern, Meier hat sich gerade einen Automaten besorgt. Alle haben Spaß daran, an der Theke Markstücke zu tauschen und die Jukebox zu füttern. Elvis singt dann auf Knopfdruck „Are you lonesome tonight“, von Torfrocks „Volle Granate“ bis Modern Talking, Michael Jackson und den Eagles reicht die Auswahl. Und dann kommen viele natürlich auch wegen der Koteletts und des Kartoffelsalates. Meiers Ehefrau Irmtraud bereitet beides seit 50 Jahren in der Küche nach altem Rezept zu.

Ebenfalls historisch sind die Musikboxen, die Meier aufgestellt hat. (Anne Werner)

Den Sitznischen in seiner Gaststätte hat Meier Namen verpasst. Wer in der Kussecke Platz nimmt, hat Bilder der berühmtesten Küsse der Filmgeschichte in seinem Rücken, Richard Gere und Julia Roberts, Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Nebenan in der Briefmarken-Ecke hängen Bögen mit den Porträts von Louis de Funes und Lino Ventura, dazu Szenen aus Star Wars und Metropolis. In der sogenannten Kultecke stehen Figuren der Blues Brothers, Darth Vader und Johnny Depp als Jack Sparrow.

Aktuell laufen in der Lichtburg „Rocketman“, „Green Book“, „Bohemian Rhapsody“ und, seit einem halben Jahr ohne Unterbrechung, „Der Junge muss an die frische Luft“, „unser stärkster Film seit 20 Jahren, seit Titanic“, sagt Meier. 6000 Zuschauer hat Hape Kerkelings Kindheitsgeschichte seit Dezember nach Quernheim geführt, auch die Freddie-Mercury-Biografie „Bohemian Rhapsody“ ist ein Kassenschlager, 3500 Besucher bisher. An den Wochenenden im Sommer öffnet Meier nach Sonnenuntergang sein Open-Air-Kino, gleich draußen hinterm Haus: 150 blaue Plastikstühle zum Sitzen, eine weiße Leinwand oben in den Bäumen, dazu ein robuster Projektor und Film ab: Meier zeigt Klassiker und aktuelle Blockbuster.

So wenig Meier an der Ausstattung geändert hat, so konsequent ist er jede technische Neuerung mitgegangen. Mehrere zehntausend Euro hat er über die Jahre investiert, heute ist alles digital, Kino 1 sogar mit 3D. Wie sehr die Lichtburg Kult ist, zeigt eine Online-Abstimmung aus dem Jahr 2017. Kinofans waren aufgefordert worden, Deutschlands beliebteste Kinos zu wählen. Die Lichtburg kam in die Top 10, Quernheim in einer Liga mit München, Hannover oder Mönchengladbach.

Karl-Heinz Meier mischt gerne mal bei den Größeren mit. Er ist Sprecher der I.G. Nord, einem Zusammenschluss norddeutscher Kinobetreiber. Vor gut dreieinhalb Jahren haben er und seine Mitstreiter den Disney-Konzern herausgefordert. 53 Prozent statt der bis dahin gängigen 47,7 wollte Disney vom Eintrittsgeld für den Verleih von „Star Wars VII“ haben. Das war Meier und den anderen viel zu viel. Also streikten sie erst, und dann wurde mit den Managern verhandelt. Ohne Erfolg am Ende, Disney blieb hart. „Für kleine Kinos ein Schlag“, sagt Meier. Er ist von seinem Disney-Boykott inzwischen abgerückt, aber er überlegt sich heute zweimal, welchen Disney-Streifen er in der Lichtburg noch zeigt.

Meier, dem man seine 68 Jahre nicht gleich ansieht, sagt, dass er ein wunderbares Leben führe. Er liebt seine Frau, seine Kinder und Enkelkinder. Und das Kino. „Sehen Sie sich doch nur mal diesen wunderschönen Giebel an“, sagt Meier, als er vor dem Gebäude steht. 148 Jahre alt ist das Haus, hieß früher „Gasthof zur Erholung“, ehe sein Vater entschied, ein Kino einzurichten. 1952 war das, seitdem heißt es Lichtburg. Meier will solange weitermachen, wie er noch kann. Der Schriftzug Lichtburg, in grün und gelb, soll noch lange leuchten.