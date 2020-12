Das alte Kornzinshaus im Syker Amtshof wurde 1592 auf dem Gelände der alten Syker Burg errichtet. (FOTOS: Vasil Dinev)

Syke. Um Amtsgeschäfte ordnungsgemäß zu erledigen, spielt es keine große Rolle, in welchem Gebäude das passiert. Doch nach dem Motto „Das Auge arbeitet mit“ gibt es Amtsgebäude, deren moderne Architektur oder deren Historie besonders erwähnenswert sind. Die Landkreisbediensteten im Syker Verkehrsamt arbeiten in einem ganz besonderen Bauwerk. Schauen sie über den Bildschirm hinaus, blicken sie in ihrem Büro auf echtes altes Mauerwerk, das viele Geschichten erzählen könnte. Und kommen sie zur Arbeit, sehen sie ein sowieso sehenswertes, historisch interessantes Gebäude. Das Ensemble des Kreishauses ist für die Syker auch dann einen Besuch oder zumindest Spaziergang wert, wenn sie sich nicht gerade ihr Kfz-Kennzeichen, neuerdings sogar wieder mit dem langersehnten und beliebten „SY“ holen wollen.

Das Verkehrsamt und damit die Zulassungsstelle, residiert im Kornzinshaus, das wiederum im Amtshof steht, auf dem früheren Gelände der Syker Burg. Es ist idyllisch dort, es gibt einen Innenhof, die Wege haben Kopfsteinpflaster, Bäume wachsen dort, man kann verweilen und durch den historischen Torbogen den Blick zur Kirche schweifen lassen.

Wer genug geschaut hat, den lenken die Schritte in die Innenstadt oder in die andere Richtung durch einen nicht ganz so historischen Torbogen auf den alten Ringwall. Der ist mit Bäumen bewachsen und der Blick geht auf das Regenrückhaltebecken, das mit ein bisschen Fantasie auch ein Burggraben sein könnte. Im Osten und Süden begrenzt der alte weiße Fachwerkbau den Amtshof, im Westen wurde vor Jahrzehnten mit einem Riegelbau aus rotem Klinker die bauliche Verbindung zum Kornzinshaus und damit weiterer Büroraum geschaffen.

Mitten auf dem Hof geben sich die Staatsgewalten ein Stelldichein, denn neben Teilen der exekutiven Kreisverwaltung residiert dort das judikative Amtsgericht. Das Gebäude ist nicht minder ansehnlich und ebenfalls historisch. Es war früher mal ein „Criminalamt“, als zwischen Polizei und Rechtsprechung noch nicht so genau unterschieden wurde. 1845 war das. Ein Gefängnis gab es natürlich auch, Entscheidungen und ihre Umsetzung erfolgten auf dem im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Dienstweg. Zwölf Zellen warteten auf Gefangene und, wie es hieß, auf „männliche und weibliche Vagabunden“. Zu der Zeit war das Kornzinshaus schon historisch und hatte viel erlebt und überstanden. 1592 war es errichtet worden und ist der älteste nichtkirchliche Bau in der Stadt, die vor einigen Jahren das „Y“ aus Marketinggründen herausgestellt hat. Syke nennt sich nun „meyne Stadt“, ist immer noch Sitz einiger Verwaltungen, aber trotz des Kreishauses schon lange keine Kreisstadt mehr.

Syke und der Landkreis Diepholz – das ist nicht nur wegen des SY-Kennzeichens eine, nun ja, besondere Geschichte. Die 1270 erbaute Burg war der Grundstein für den Verwaltungssitz. Amtmänner, Vögte und Landräte hatten dort ihren Sitz und ihre Aufgaben. Durch die preußische Verwaltungsreform von 1932 wurde Syke Kreisstadt des neu gebildeten Landkreises Grafschaft Hoya und blieb es bis 1977. Dann wurde Syke dem Landkreis Diepholz zugeteilt und verlor den Kreissitz und das Kennzeichen „SY“.

Die Kreisverwaltung blieb als offizieller zweiter Kreissitz im Amtshof und wechselte vor 16 Jahren komplett nach Diepholz. Heute befinden sich im Amtshof noch Außenstellen der publikumsintensiven Einheiten wie Jobcenter, Bürgerservice, Ausländerbehörde und Gesundheitsamt.

Vor der Verwaltungszeit und dem Bau des heutigen Ensembles hatte die Burg bis zu 18 Gebäude. Im Mittealter war sie umkämpft, ihr Besitz wechselte mehrfach zwischen den Grafen und Herzögen von Braunschweig-Lüneburg und Hoya, kurzzeitig war sie sogar von Dänen besetzt. Die Wechsel der Hausherren erfolgten selten auf friedliche Art.

Nach 1700 verfielen die Gebäude und wurden abgerissen, die Befestigungsanlagen weitestgehend eingeebnet. Das Kornzinshaus trotzte dem ganzen Geschehen und auch der Brände in Syke wie eine Festung und blieb erhalten. Es war früher die Zehntscheune der Burg gewesen. Fürstbischof Philipp Sigismund ließ sie erbauen, sagt die steinerne Inschrift. Dort wurde Getreide gelagert, das die Bürger und Bauern als Zehnt gegenüber der Amtsverwaltung abgeben mussten. Als Back- und Brauhaus sowie Bier- und Weinkeller wurde es ebenfalls genutzt. Später wurde das Obergeschoss entfernt, in den 1980er Jahren wurde das Kornzinshaus restauriert.

Außerhalb des Amtshofes liegt die Innenstadt. Das Torhaus wurde im 20. Jahrhundert mehrfach erweitert und ist ein Blickfang der Stadt. Davor treffen drei Straßen aufeinander. Aus Richtung Osten kommt der Mühlendamm, die Schloßweide aus dem Süden und aus nördlicher Richtung die Hauptstraße. Ein richtiger Platz ist diese Fläche nicht, trotzdem erscheint sie angesichts der angrenzenden kleinen Weinstube und des frisch eröffneten Cafés fast schon repräsentativ.

Beliebter Treffpunkt

„Treffpunkt vorm Kreishaus“ ist seit Jahrzehnten ein geflügeltes Wort für Verabredungen und wie beispielsweise in Hannover „Am Kröpcke“ wissen alle, wo der andere zu finden ist. Bei Regen verspricht der Bogen im alten Torhaus Schutz. Praktischerweise für Verabredungen befindet sich am Gebäude eine historische Uhr.

Der Weg auf der anderen Seite aus dem Amtshof führt durch einen torähnlichen Durchgang im neuen Gebäudeteil zum Ringwall, der aus dem Mittelalter stammt. Auf dem Rasen sind eher unauffällig Fundamente des alten Zeughauses zu erkennen. Der alte Burggraben ging in ein Regenrückhaltebecken über, eine kleine Brücke gibt es statt der früheren Zugbrücke. Und zugegebenermaßen kann man den Graben auch umgehen, es ist ja keine Festung mehr.

Angeln darf man übrigens nur auf der Seite, von der man den Blick auf die Burg hat, also quasi von außerhalb. Wer vom Ringwall aus auf Fischjagd geht, landet ganz schnell dort, wo früher die Vagabunden einsaßen.

Zur Sache

Die Anfahrt

Das Kreishaus in Syke liegt dort, wo die Straßen Mühlendamm, Schloßweide und Hauptstraße aufeinandertreffen. Wer aus Bremen von der B 6 aus kommt, kann gegenüber der Waldstraße rechts in einen Stichweg einbiegen, der in einen Parkplatz mündet. Von dort aus landet der Besucher in Fahrtrichtung gehend auf dem Mühlendamm. 90 Grad Linksdrehung, 150 Meter parallel zum Edgar-Deichmann-Park und man steht vor dem Kreishaus.

Die Anreise mit dem Zug erfordert aber einen längeren Fußweg. Die Bahnhofstraße mündet in die Hauptstraße, an deren Ende liegt das Kreishaus.

Weitere Informationen

Das Kreishaus in Syke liegt dort, wo die Straßen Mühlendamm, Schloßweide und Hauptstraße aufeinandertreffen. Mit dem Auto dort hinzukommen, erfordert ein wenig Ortskenntnis. Wer aus Bremen von der Bundesstraße 6 aus kommt, kann gegenüber der Waldstraße rechts in einen Stichweg einbiegen der in einen Parkplatz mündet. Von dort aus landet der Syke-Besucher in Fahrtrichtung gehend auf dem Mühlendamm. 90 Grad Linksdrehung, weitere 150 Meter parallel zum Edgar-Deichmann-Park und man steht direkt vor dem Kreishaus.

Die Anreise mit dem Zug ist auch einfach, erfordert aber einen etwas längeren Fußweg. Wer das Bahnhofsgelände verlässt sollte die Bahnhofstraße nehmen, die letztlich in die Hauptstraße mündet. An deren Ende liegt dann das Kreishaus.