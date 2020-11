Geschichte an jeder Ecke: Die Abtei des Bassumer Stifts wird gerne bei Führungen gezeigt. Dabei lernen die Teilnehmer allerhand über die Historie. (Vasil Dinev)

Bassum. Die Gründung des Bassumer Stifts im Jahr 816 gilt nicht nur als Startpunkt der Gemeinde, sondern darüber hinaus hat das Stift Seltenheitswert. Denn in der Europäischen Union ist es das einzige Kanonissenstift, das noch existiert. Es handelt sich um eine christliche Gemeinschaft für Frauen, wobei die Damen „Kanonissen“ genannt werden. Das bedeutet, sie können Mitglied werden, ohne ein Gelübde abzulegen. Und auch in der Lebensweise gibt es wesentliche Unterschiede zum Wohnen in einem üblichen Kloster. So war und ist den Frauen, die dort leben, unter anderem Privatbesitz erlaubt. „Das Stift ist nicht in die kirchliche Hierarchie eingefügt, dadurch können wir mehr entscheiden und sind frei“, erklärt die heutige Leiterin Isabell von Kameke.

Seit 2008 ist von Kameke Äbtissin

Gegründet wurde das Stift einst von der Edeldame Luitgart. Dank ihr hatten adelige Familien die Möglichkeit, ihren Töchtern eine christliche Erziehung zu ermöglichen. Jahrhundertelang lebten bis zu zehn Frauen gleichzeitig in der Bassumer Anlage, genau wie heute in eigenen Wohnungen. Sie beteten gemeinsam, lobten feierlich Gott, leisteten Fürbitte für Verstorbene und kümmerten sich um die Armen. Luitgart wurde auch zur ersten Leiterin, einer sogenannten Äbtissin. Nach wie vor wird das Stift von Äbtissinnen geführt, die von den anderen Mitgliedern gewählt werden. Seit 2008 ist von Kameke in dieser Position.

Heute können die Stiftsräumlichkeiten besichtigt werden. Denn von Kameke und ihre Stellvertreterin Ulrike Schink sind die einzigen der insgesamt elf Mitglieder des Stifts, die noch dort leben. „Dass wir in Bassum keine Residenzpflicht haben, ist recht exotisch“, merkt die Äbtissin an. „Ich finde das Leben in der Abtei wirklich schön. Und das Miteinander ist zwanglos, da Frau Schink und ich in getrennten Haushalten leben.“

Sie erinnert sich an ihren Beginn: „Als junge Frau habe ich eine Ausflugsfahrt hierhin gemacht und fand es sehr interessant und faszinierend. Damals studierte ich BWL und kurze Zeit nach dem Besuch trat ich 1988 als Mitglied bei.“ Bevor sie Äbtissin wurde, arbeitete sie in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. „Die Kenntnisse aus der Zeit kommen mir heute zugute, denn die Finanzverwaltung ist ein wesentlicher Teil des Alltags.“ Von Kameke bezeichnet sich deshalb auch als „Geschäftsführerin“.

Die weiteren Frauen gehen anderen Berufen nach und müssen im Gegensatz zu früher auch nicht adelig sein. „Wie sie heißen, ist mir egal. Wichtig ist, dass ihnen Bassum und das Stift am Herzen liegen“, hebt von Kameke hervor. Die Äbtissin führt aus: „Im Grunde sind wir ganz normale Frauen, die Freude daran haben, den Ort zu beleben und so die Tradition fortzuführen. Dabei ist der christliche Glaube unser Fundament.“

Seit 1541 ist die Einrichtung evangelisch. Die Mitglieder müssen demzufolge evangelisch und zudem ledig sein. „Es ist aber kein Problem, als geschiedene oder verwitwete Frau beizutreten“, betont von Kameke. Auf dem Gelände des Stifts steht eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Seit 1932 ist sie allerdings „eine ganz normale Gemeindekirche“, also nicht mehr im Besitz des Verbunds.

Dazu passend sagt die Ranghöchste: „Wir haben keine geistige Aura und sind im Hier und Jetzt angekommen. Es ist ein Spagat zwischen Moderne und Tradition.“ Denn: Veranstaltungen wie Einführungsgottesdienste von neuen Mitgliedern finden nach wie vor statt. Stellvertreterin Schink ist zudem Teil eines Teams, das vor der Corona-Pandemie donnerstags Andachten in der Kirche gestaltet hat.

Raum und Gegenstände sind besonders

Jährlich treffen sich sämtliche Stiftsfrauen zu einer Versammlung, „wo wir alles besprechen“. Die Leiterin schildert, dass sie bei den Sitzungen ohne die Zustimmung der anderen Frauen nichts beschließen könne. Auch bei sonstigen Anlässen ist es den weiteren Mitgliedern möglich, dazuzukommen. Die Treffen finden im Kapitelsaal der Abtei statt. In der heutigen Zeit werden in dem großen Saal zudem standesamtliche Eheschließungen und klassische Konzerte ausgetragen. Künftig sollen laut von Kameke auch noch mehr Veranstaltungen wie Seminare dazukommen. Das Besondere an dem Saal: Rundum sind die Wände des Zimmers mit Rupfenstoff bespannt, wobei der Stoff mit spätbarocken und klassizistischen Elementen in den Tönen Rose und Grau verziert ist. „Die Malerei ist etwas Besonderes“, betont von Kameke.

Hans-Christian Biallas, Präsident der Klosterkammer Hannover hob 2017 hervor: „Es gibt in Niedersachsen kaum ein Gebäude, das im Barockstil noch so erhalten ist.“ Die Rede ist hierbei von eben jenem Hauptbaut, also der Abtei des Stifts, die von 1753 bis 1757 als Fachwerkhaus errichtet wurde und noch heute steht. Die alte Abtei wurde damals abgerissen.

„In der heutigen Abtei sind viele Sachen, die das Gebäude wertvoll machen“, ergänzt von Kameke. 2012 wurde ein eigener Ausstellungsraum für geschichtsträchtige Gegenstände eröffnet. Besucher können unter anderem eine spätgotische Mönchsfigur, ein Stiftsdamenkleid und einen Altar von 1480 bestaunen. Auch ein venezianischer Altarbehang aus dem 13. Jahrhundert ist dort untergebracht. Er wurde 2002 im Stift gefunden und in der Folge aufwendig restauriert.

Auch heutzutage geht es übrigens nicht ohne gelegentliche Bauarbeiten. Erst in den vergangenen Jahren wurde umfassend renoviert (der WESER-KURIER berichtete). Sämtliche Leitungen hätten sich in einem „schlechten Zustand“ befunden und wurden folglich ausgetauscht. Zudem sei die Abtei „energetisch ertüchtigt“ worden. Darüber hinaus wurden zwei Wände rausgenommen und Räume werden nun anders genutzt. Ansonsten wurde das Haus in seinem ursprünglichen Zustand belassen. „Schließlich steht das Gebäude ja unter Denkmalschutz“, sagt die Leiterin.

Für die Renovierungen habe es finanzielle Zuwendungen von einigen Institutionen gegeben, freut sich die Äbtissin. „Den laufenden Haushalt können wir allerdings selbstständig finanzieren“, erzählt sie. Durch verpachtetes Land, eine vermietete Wohnung in der Abtei, Erbbaurecht und Holzverkauf aus einem Stiftsforst würden genügend Einnahmen reinkommen.

Weitere Informationen

Anfahrt und Führungen

In Zeiten der Corona-Pandemie hofft von Kameke, dass Interessenten vom Besuch des Stifts absehen. Wenn sich die Lage verbessert, bietet sie jedoch sehr gerne Besichtigungen an. Anmeldungen sind telefonisch (0 42 41/25 32) oder per E-Mail (stift.bassum@t-online.de) möglich.

Besucher aus Bremen, die mit dem Auto kommen, fahren erst auf die B 6, die bei Brinkum dann zur B 51 wird. Dieser Straße wird circa 17 Kilometer gefolgt, bevor dann auf die Bremer Straße abgebogen wird. Auf dieser geht es dann weiter, bis schließlich links das Gelände des Stifts zu sehen ist.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Stift zu erreichen. So kann zum Beispiel an der Bremer Gastfeldstraße in die Buslinie 101 eingestiegen werden. Ausstieg ist dann schließlich an der Bassumer Kirchstraße. Von dort sind es noch ungefähr drei Minuten zu Fuß.