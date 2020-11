Der Niedersachsenstein auf dem Weyerberg in Worpswede ist frei zugänglich. Der Künstler Bernhard Hoetger hat das 18 Meter hohe Denkmal vor rund 100 Jahren geschaffen. (Christian Kosak)

Jetzt, im November, wenn die Landschaft bisweilen von Nebel eingehüllt wird, erscheint auf dem Worpsweder Weyerberg die Silhouette des Niedersachsensteins mächtig und düster. Weicht das Grau dem Licht, bleibt ein Eindruck von Masse und Monumentalität. Dieser Ziegelkoloss steht seit nunmehr 100 Jahren am Westhang des Hügels und breitet seine Schwingen gen Osten aus. Er ist oft als Vogel, als Adler interpretiert worden. Zumal sein Schöpfer, der Bildhauer Bernhard Hoetger, ihn selbst so beschrieb: „Ein Vogel, der die Flügel ausbreitet und sich zur Sonne erhebt.“

Hoetger ging es hierbei um die „Gestaltung seines Gefühls“ in der Zeit nach dem Krieg, der dem noch jungen 20. Jahrhundert Tod und Chaos gebracht hatte, und die Menschen erfüllt waren von Sehnsucht nach Frieden und Aufbau. Doch dieses Konzept war nicht von Anfang an geplant gewesen. Eigentlich sollte Bismarck auf den Sockel gehoben werden. Noch vor Kriegsbeginn hatten sich der Verschönerungs- und der Kriegerverein des Dorfes auf ein solches Denkmal geeinigt.

Doch der Verlauf des Krieges mobilisierte das Nationalgefühl der Mitglieder – allen voran das des Malers Fritz Mackensen –, und so sollte dann ein Kriegerehrenmal daraus werden, ein „Siegesmal im Heldenhain“. Zu dem Zeitpunkt ging man noch von einem Sieg der Deutschen aus. Bereits im Herbst 1915 bewilligte der Verschönerungsverein für die Anlage des Hains 300 Mark. Für das Denkmal konnte auf Empfehlung von Mackensen der in Worpswede ansässig gewordene Bildhauer Bernhard Hoetger gewonnen werden. Wichtigste Vereinbarung zwischen den Parteien war, dass Hoetger absolute künstlerische Freiheit zugestanden werden sollte. Ein erster Entwurf, noch im selben Jahr von Hoetger vorgelegt, zeigte eine kleine, etwa drei Meter hohe, dem Licht entgegen schwebende Jünglingsgestalt mit einer Rückwand, die an übergroße Flügel erinnerte. Den Platz für dieses Kriegerehrenmal stifteten die Großbauern, die Hoetgers ersten Entwurf einstimmig annahmen.

Streit um Entwurf

Im Jahre 1916 wurden die Arbeiten mit Handwerkern aus der Gegend aufgenommen, Geld dafür war durch einen Spendenaufruf zusammengekommen. Doch der weitere Verlauf des Krieges ließ die Arbeiten ins Stocken geraten, das unermessliche Leid der Soldaten wurde unüberhörbar. Hoetger versuchte mit neuen, erweiternden Gedanken den Entwurf anzupassen, und ein Denkmal für die Gefallenen zu entwickeln. Die Jünglingsgestalt wuchs in eine Höhe von acht Metern, schließlich gab er das Motiv auf und an dessen Stelle trat ein Vogel.

Aber das Denkmal wuchs weiter, mit 18 Metern Höhe und 14 Metern Breite hatte es schließlich monumentale Ausmaße angenommen. Dieser Entwurf traf auf Widerstand, auch bei Fritz Mackensen. Es kam zu erbitterten Streitigkeiten, die sich über Jahre hinzogen, und in Rufen wie „Nie der Sachsenstein“ oder „Nieder Sachsenstein“ mündeten. Eines der Argumente der Gegner war, dass die Landschaft mit solch einem Steinkoloss verschandelt würde. Schließlich erließ die Stader Regierung einen Baustopp. Aber viele Befürworter des Gedenksteins meldeten sich zu Wort. So auch namhafte Persönlichkeiten wie der Bauhausgründer Walter Gropius oder der Architekt Peter Behrens. Schließlich konnten die Bauarbeiten weitergeführt und im September 1922 der Niedersachsenstein dann eingeweiht werden.

Der rote, reliefartig und bisweilen in symbolhaften Zeichen aufgemauerte Ziegelstein bildet die Oberfläche des Denkmals, darunter befindet sich Kalksandstein. Wie es genau im Inneren aussieht, welches Konstrukt das Denkmal trägt, sei nicht bekannt, erklärt Hans Ganten, ehemals Vorsitzender der Stiftung Worpswede. Er hatte sich jahrelang mit um die Belange des Kulturdenkmals gekümmert, und fungiert jetzt, nach seinem Ausscheiden, als Berater. Die Stiftung Worpswede, 1957 gegründet, ist seit über einem halben Jahrhundert Eigentümerin des Niedersachsensteins und steht inzwischen vor der dritten Sanierung. Denn dass der Zahn der Zeit unentwegt daran nagt, ist offensichtlich. Manchmal aber gibt es auch mutwillige Beschädigungen wie Schmierereien, die wieder aufwendig entfernt werden müssen.

Dieser monumentale Gedenkstein weist zwei bauliche Besonderheiten auf: Zum einen eine Aussichtsplattform in Richtung Westen, die nach wie vor begehbar ist, aber den Blick in die Ferne nicht mehr freigibt. Das Grün am Fuße des Berges ist inzwischen hochgewachsen. Zum anderen eine Wohnung, die ursprünglich für den Gärtner des Heldenhains geplant war. Doch erst im Jahre 1948 wurde sie genutzt, von einer zehnköpfigen Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen, die dort einzog und bis 1954 darin lebte.

Der Niedersachsenstein gilt als eines der wenigen expressionistischen Denkmäler in Deutschland. Sein Name ist in erhabenen Lettern aus Ziegeln auf einer pultartigen Platte an der Ostseite zu lesen. Darunter sind die Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13 in schwarzer Farbe schon schwerer zu entziffern. „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässet für seine Freunde.“ Sie stellen den Bezug zum Gefallenenmal her, glorifizieren aber in diesem Zusammenhang den Opfertod. Denn die kleinen Findlinge ringsum mit den Namen der Gefallenen aus Worpswede und den umliegenden Dörfern sprechen eine andere Sprache. Hoetger biederte sich später mit seinen, dem nordischen Mythos huldigenden Arbeiten den Nationalsozialisten an. So bleibt der Niedersachsenstein ein Stein des Denkanstoßes.