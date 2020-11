Celle. Die Residenz für den Schulleiter eines über 600 Jahre alten Gymnasiums stellt man sich sicherlich anders vor als den weißen Kasten in der Magnusstraße 5 in Celle. Im Grunde genommen sind es mehrere Kästen, über- und nebeneinander geschachtelt, mit langen, klar gegliederten Fensterfronten, aber auch großen, reinweißen Wandflächen ohne jeden Lichteinfall. Heute nutzt die Kunstgalerie Dr. Joachim die Räumlichkeiten. 1930 aber hat sie der Celler Architekt Otto Haesler im Auftrag der Preußischen Bauverwaltung als Direktorenvilla für das Ernestinum geplant und gebaut.

In Celle mit seinen über 400 Fachwerkhäusern in der Altstadt erwartet man einen solchen Fund eher selten. Aber besagter Otto Haesler hat der Stadt an vielen Stellen seinen Stempel aufgedrückt. Damit war Celle lange ein Geheimtipp für alle Architekturfreunde in Niedersachsen, die das Neue Bauen der 1920er-Jahre kennenlernen wollten. Denn dessen Beispiele sind im Land rar gesät. Zu nennen sind hier ansonsten vor allem das Fagus-Werk in Alfeld aus dem Jahr 1911 oder die Bauten von Fritz Schupp und Martin Kremmer am Rammelsberg in Goslar. Zum Bauhaus-Jubiläum hat die Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM) das Thema im letzten Jahr unter dem Titel „Barock trifft Bauhaus“ aufgegriffen und ist damit jetzt mit zwei weiteren Kandidaten für den Europäischen Kulturmarken-Award nominiert. „Besonders beeindruckend war für mich, mit welchem Stolz die gesamte Stadtgesellschaft zusammengearbeitet hat, um das Bauhaus-Erbe von Otto Haesler nachhaltig erlebbar zu gestalten“, freut sich CTM-Geschäftsführer Klaus Lohmann.

Schatz der Moderne

Denn neben geführten Touren und einem beschilderten Rundweg mit QR-Codes fürs Smartphone zur Altstädter Schule, zur Siedlung Georgsgarten oder zur Direktorenvilla des Ernestinums haben auch viele Institutionen das Thema für Celler Bürger aufgegriffen. Die Volkshochschule bot Kurse zum Bauhaus und zu Otto Haesler an, in einigen Schulen gab es Projektwochen und im Schlosstheater das Stück „Haesler, für ein neues Celle“ zu sehen. Auch das Otto-Haesler-Museum am Galgenberg 13 wurde eigens neu konzipiert und umgebaut. Dabei waren es zwei glückliche Umstände, die Celle diesen Schatz der Moderne in die Hände gespielt haben. Zum ersten kam es im Frühjahr 1906. Damals gewann der 26 Jahre alte Haesler, Sohn eines Kirchenrestaurators aus München und inzwischen ausgebildeter Baugewerksmeister in Frankfurt am Main, den Wettbewerb zum Ausbau des Kaufhauses Freidberg am Celler Markt. Nach dem Ende der Arbeiten plante Haesler, „nach Italien zu reisen und dort studienhalber tätig zu sein“, wie er später schrieb.

Nun kam es zur zweiten glücklichen Fügung. Als Freimaurer und durch seine Hochzeit mit der Tochter eines vermögenden Brauereibesitzers fand er schnell Gönner im Keksfabrikanten Senator Hary Trüller und im Farbenhersteller Heinrich Steinberg. Beide setzten auf ihn beim Ausbau ihrer florierenden Unternehmen. Und ­Haesler war sich für keinen Auftrag zu schade: Für Trüller baute er beispielsweise einen Schornstein, Silos, eine Müllgrube und die Kraftzentrale, die heute noch steht.

Nach dem Ersten Weltkrieg trat Haesler dann an, die Wohnungsnot zu lindern. Er setzte auf Typisierung der Siedlungshäuser und die neue Stahlskelettbauweise. Sein „Italienischer Garten“ von 1925 galt als erste Wohnsiedlung des Neuen Bauens überhaupt. Die Siedlung Georgsgarten war 1926 der erste Komplex mit industriell gefertigten Zeilen. Mit der Einweihung der Altstädter Schule zwei Jahre später errang Haesler endlich Weltruhm. „Indem er die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner oder Nutzer in den Mittelpunkt seiner Planung stellte, revolutionierte er in den 1920er-Jahren den Wohnungs- und auch den Schulbau“, erklärt Stadtführerin Christa Förster.

Neben Walter Gropius und Hannes Meyer wurde Haesler ein Wegbereiter der Neuen Sachlichkeit in der Architektur. Da machte es auch nichts, dass er 1930 den Direktoren-Posten im Dessauer Bauhaus ablehnte und lieber in Celle blieb.

Erst die Nationalsozialisten beendeten Haeslers Karriere abrupt. Ihnen waren die demokratischen Ideen der Neuen Sachlichkeit verhasst. Haesler zog sich schon 1934 aus dem Geschäft und der Öffentlichkeit zurück.

Ein Jahrhundert später ist sein Werk mit den klaren Formen und den leuchtenden Grundfarben wieder absolut hip. Die rot und blau getünchten Häuser im Italienischen Garten mit ihren weiß abgesetzten Ecken und Fenstern wirken so frisch, als wären sie erst kürzlich gebaut worden.