In Bruchhausen-Vilsen hat am Freitag die 373. Auflage des Brokser Heiratsmarktes begonnen. Das Volksfest wurde traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet. Dann begannen sich die Karussells zu drehen. (Jonas Kako)

Am Freitag wurde die 373. Auflage des Volksfestes in Bruchhausen-Vilsen traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet. Der Name des aktuellen Heiratsvermittlers: Jan Arning. Der Mann ist Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Und er gab den Zuhörern bei der Eröffnung einen guten Rat: „Lassen Sie’s krachen!“

Bis Dienstag, 28. August, wird im einzigen Luftkurort zwischen Bremen und Hannover gefeiert. Mit einigen Neuerungen diesmal. So wurde der traditionelle Luftballon-Wettbewerb durch eine Kinderanimation ersetzt. Mit von der Partie: Seifenblasenkünstler Guido Salge. Von ihm bekommt jedes Kind eine ­Seifenblasenflasche geschenkt, und so kann nach wie vor etwas in die Luft steigen. Darüber hinaus findet eine Verlosung statt: Jedes Kind darf eine Karte ausfüllen und in eine Lostrommel werfen. Gegen Ende September werden die Preise dann ausgelost.

Und während die Jüngsten auf diese Weise unterhalten werden, lassen sich ihre großen Geschwister – und vielleicht auch ein paar Eltern – in den Fahrgeschäften ordentlich durchschütteln. Neu auf dem Marktplatz in Broksen: „The Beast“, „Transformer“, „Propeller – No Limit“, „Ghost Rider“ und die „Villa Wahnsinn“.

Tradition haben bereits Aktionen wie die Spaß-Trauung, die Junggesellenversteigerung am Dienstag, der Pferdemarkt am Dienstagmorgen und das Gewerbezelt mit seinen 62 Anbietern. Ganz neu allerdings: der Biomarkt am Sonnabend und Sonntag. Bereits im vergangenen Jahr hat der Bremer Senat nach seinem Beschluss, aus der Hansestadt eine Biostadt zu machen, sieben Märkte im Bremer Umland mit einem solchen Biomarkt ausgestattet, beispielsweise den Thänhuser Markt in Thedinghausen. Für dieses Jahr sind bereits 13 Biomärkte terminiert. Dort warten viele Probier- und Informationsmöglichkeiten. Eine hochwertige Alternative zu Bratwurst, Döner und Champignon-Pfannen.

In den vielen Zelten stehen alle Zeichen auf Party. Prominenten Besuch gibt es am Montagabend. Um 18.30 Uhr wird Helene Fischer auf den Brettern des Remmer-Zeltes erscheinen, naja fast die echte. Victoria nennt sich die junge Dame, die „Atemlos“ und andere Hits der Schlager-Queen intonieren wird. Angekündigt ist sie als Fischer-Double Nummer eins. Nicht so kurvenreich, dafür echt ist Jay Frog. Der Mann stand einst für die Techno-Combo Scooter auf der Bühne. Sein Auftritt beginnt um 21 Uhr im Musikladen-Zelt.