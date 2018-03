Die Stadt Oldenburg möchte mir ihrer Aktion für Frieden zwischen Fußgängern Radfahrern sorgen. (Oldenburg Tourismus)

Streit muss einer eingespielten Beziehung nichts anhaben. Aber dauerndes Hickhack kann belastend sein. Die Stadt Oldenburg setzt auf Informationen zum besseren Verständnis und hofft, Frieden zwischen Fußgängern und Radfahrern, aber auch zwischen Radfahrern und Autofahrern zu stiften. „Oldenburg ist verliebt in entspanntes Radfahren“ lautet der Titel eines Flyers. „Wir behaupten das einfach mal“, sagt Norbert Korallus, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung bei der Stadtverwaltung. Bei aller Liebe will die Kampagne weniger knisternde Begegnungen im Straßenverkehr und mehr Geltung für Werte wie Rücksichtnahme und Toleranz erreichen.

Dr. Norbert Korallus ist der Mann für Oldenburgs Verkehrsplanung. (Privat)

Mangel an Kenntnissen ist ja häufig der Grund für Streit. Davon gehen auch die Oldenburger aus. Das kleine Faltblatt erläutert in Kurzfassung die Varianten der Radwegeführung. Unter anderem wird geklärt, wann Fahrradfahrer die Straße benutzen dürfen und wie das Miteinander auf Gehwegen funktioniert, die für Radler freigegeben sind. Das ist nichts Neues, aber offenbar notwendig. Erklärtes Ziel dabei ist, Missverständnisse unter den Verkehrsteilnehmern auszuräumen.

„Eigentlich ist das Bundessache“, sagt Norbert Korallus. Denn seit das Bundesverwaltungsgericht vor einigen Jahren die Radwegebenutzungspflicht auf „spezifische Gefährdungslagen“ beschränkt hat, ist vielen Verkehrsteilnehmern offenbar nicht immer klar, welche Regel gilt. Das ist kein Oldenburger Problem, aber auch dort „wird man angehupt oder haarscharf überholt, wenn man mit dem Rad auf der Straße fährt“, weiß Korallus. Das Oldenburger Stadtparlament hat beschlossen, dass mehr informiert werden müsse. So ist in Zusammenarbeit mit einer Agentur das Faltblatt entstanden.

Radfahrer auf der Cäcilienbrücke in Oldenburg. (Stadt Oldenburg)

Mehr als 40 Prozent der sogenannten Binnenverkehrsstrecken in Oldenburg werden per Fahrrad zurückgelegt – ebenso viele wie mit dem Auto. Zum Vergleich: Hannover strebt an, im Jahr 2025 die 25-Prozent-Marke zu erreichen, Bremen liegt bereits bei knapp 27 Prozent. Hannover hat vor zwei Jahren die Kampagne „Lust auf Fahrrad“ gestartet – zumindest in Sachen Sinnlichkeit ein Vorbild der Oldenburger Aktion, hinter der dieselbe Agentur steckt. Auch dort geht es um eine neue „Fahrrad-Kultur“ und den „respektvollen Umgang miteinander“.

Bremen hat die Kampagne „Bremen Bike It!“ – und eine Broschüre „Für Sattel-Feste“, die die Verkehrsregeln erklärt, gibt es außerdem – mit Auszug aus dem Bußgeldkatalog. „Wir haben einige Händevoll solcher Flyer aus anderen Städten und von Verbänden angesehen. Es geht ja um ein generelles Konfliktpotenzial. Die sind zwar in der Regel gut gemeint, kommen aber aufklärerisch-ermahnend daher, mit viel, viel Text, den kein Mensch zu Ende liest“, glaubt Norbert Korallus. Die Problemlage sei im Prinzip überall gleich. „Aber es gibt qualitative Unterschiede. Bei uns hat jeder ein Fahrrad und kennt beide Seiten.“

Unterschiede gibt es aber allemal, auch zu Oldenburgs Partnerstadt Groningen. „Dort liegt der Radverkehrsanteil im Binnenverkehr bei 65 Prozent. Groningen hat vor 40 Jahren die verkehrspolitische Grundsatzentscheidung getroffen, Kraftfahrzeuge restriktiv zu reglementieren“, sagt Korallus. „Dadurch boomte der Radverkehr. Keine einzige Stadt in Deutschland ist diesen Weg gegangen.“ Auch Oldenburg nicht.

Fußgänger versus Radfahrer versus Autofahrer

„Wenn schon, dann gründlich“, sagt Korallus. Statt nur die Straßenverkehrsordnung aufzudröseln, „wollen wir eine größere Sache daraus machen, die auch langfristig wirkt, und das Fahrradfahren als sympathisch bewerben“. Wo, wenn nicht in Oldenburg, dessen knapp 170 000 Einwohner statistisch je anderthalb Fahrräder besitzen. Bei einem Kraftfahrzeugbestand von ungefähr 90 000. „Als ich nach der Wende nach Oldenburg kam, fand ich diese Art der Mobilitätskultur wahnsinnig toll“, sagt Verkehrsplaner Korallus.

„Dann habe ich schnell gemerkt, dass viele Oldenburger das gar nicht so toll finden und genervt sind. Das liegt ganz einfach an der Stadtstruktur. Hier gab es keine Zerstörungen durch den Krieg, das Wegesystem ist älter und viel enger als in Bremen, Hannover oder Osnabrück. Auf den sogenannten Nebenanlagen haben Fußgänger keine Chance gegen Radfahrer, die sind in der Überzahl.“

Die Konfliktlage ist klar, Autofahrer wiederum sehen Radfahrer ungern auf der Fahrbahn. „Wir wollen besser informieren, was der jeweils andere darf – Menschen haben ja die Neigung, andere zu erziehen. Wir wollen für ein besseres Miteinander sorgen, ohne erhobenen Zeigefinger“, sagt Korallus. „Da gibt es in Oldenburg noch Luft nach oben.“ Davon ist er überzeugt – und meint auch den Radverkehrsanteil.

"Ein echter Meilenstein"

Unterdessen wird die „Radliebe“ zur Marke ausgebaut, die Unterstützung der Partner Oldenburger Tourismus- und Marketinggesellschaft, ADFC und ADAC findet. Zielgruppe seien kurzerhand alle Verkehrsteilnehmer, sagt Korallus. Radfahren sei „sympathisch, identitätsstiftend und ein wichtiger Baustein einer Großstadt“. Für den Verkehrsplaner ist es „ein echter Meilenstein“, dass die Stadtverwaltung zum Jahresbeginn das „Teamrad“ gegründet hat, eine Verwaltungseinheit aus sechs Leuten, die aus der Verkehrs- und aus der Tiefbauabteilung kommen. „So kann neuerdings fachdienstübergreifend in einem Guss die gesamte Umsetzungskette bearbeitet werden – von der Idee bis zur Abrechnung.“

In diesem Jahr habe „Teamrad“ ein 800 000 Euro schweres Bauprogramm abzuwickeln. Viele kleine Vorhaben, vor allem aber die radverkehrsfreundliche Umgestaltung des Pferdemarktkreisels und die Optimierung der Fahrradstraße Harenufer und des Radwegs Ofener Straße von der City in die Uni stünden an. Am 25. März begeht Oldenburg den „Hallo Fahrrad“-Aktionstag auf dem Rathausmarkt. Dann sollen auch T-Shirts und Taschen mit dem Radliebe-Herzlogo fertig sein, später kommen mobile Infostände hinzu. Texte und Fotos zum Motto „Ich und mein Fahrrad“ sollen als Sammlung ganz persönlicher Liebeserklärungen veröffentlicht werden.

„Damit fangen wir erst mal an, jede Liebe muss ja erst wachsen“, sagt Norbert Korallus. Je jünger sie ist, desto wichtiger die Aufklärung: Noch in diesem Jahr soll ein weiterer Flyer erscheinen, der sich mit Tipps für Fahrradabstellanlagen an Investoren und Bauherren wendet: „Es ist schließlich nicht damit getan“, sagt Korallus, „irgendwo in der letzten Ecke 75 Vorderradhalter anzuschrauben“ – die im Radfahrervolksmund die Bezeichnung Felgenkiller weghaben.