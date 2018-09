Die rot-schwarze Landesregierung ist stolz auf ihr Projekt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) spricht gerne von einem „bildungspolitischen Meilenstein“.

Doch was sind die Auswirkungen der Reform? Wenige Wochen nach dem Start ist das Bild nicht einheitlich. Freie und kommunale Träger sind erleichtert, dass die Refinanzierung durch das Land gut angelaufen ist. Die Kommunen befürchten jedoch Engpässe bei den Kindergärten-Plätzen.

Die im Sommer geäußerten Ängste kleinerer Träger, sie könnten zum Start der Beitragsfreiheit in eine finanzielle Schieflage geraten, haben sich nicht bestätigt. Zum 1. August überwies das Kultusministerium die erste Abschlagszahlung in Höhe von 63,2 Millionen Euro als Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge. „Es ist sehr erfreulich, dass das mit der Zahlung so pünktlich geklappt hat“, sagt Manuela Hähn, Leiterin der Fachberatung der Kinderladen-Initiative Hannover.

Regelungen werden nachgezogen

„Die Landesschulbehörde hat damit viel Arbeit gehabt, dass alles rechtzeitig kam“, lobt auch Arvid Siegmann vom Diakonischen Werk. „Wir werden zusehen, dass auch über das Kita-Jahr hinweg keine Unwuchten auftreten“, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums mit Blick auf die weiteren Zahlungen. Für deren genaue Höhe muss allerdings noch die Rechtsverordnung für die Refinanzierung angepasst werden. „Wir beobachten etwas mit Sorge, dass das noch aussteht“, sagt Geschäftsführer Berthold Ernst vom Städte- und Gemeindebund.

Da das Kita-Gesetz mit großer Eile noch vor der Sommerpause durch den Landtag gepaukt wurde, müssen die nötigen Regelungen erst jetzt nachgezogen werden. „So schnell wie möglich“ solle dies geschehen, heißt es dazu im Kultusministerium. Um den Wegfall der Elterngebühren zu kompensieren, hat das Land im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 109 Millionen Euro eingeplant. Für 2019 sind 270 Millionen Euro veranschlagt.

Auch die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Land und Kommunen, das unter anderem Zahlungen aus einem Härtefallfonds für finanziell schwache Gemeinden vorsieht, steht noch aus. In die Zusagen wurden auch Bundesmittel eingeplant – deren Höhe steht aber erst fest, wenn das „Gute-Kita-Gesetz“ in Berlin verabschiedet ist. Ernst spricht von einer „Hängepartie“, in der sich Land und Kommunen befänden.

Und wie ist es mit der Auslastung der Kindergärten? Das lässt sich momentan noch schwer beantworten. Von den rund 3800 Kitas in Niedersachsen werden ein Drittel von kommunalen Trägern und zwei Drittel von freien Trägern geführt. Weder das Kultusministerium noch die Jugendämter haben derzeit eine aktuelle Statistik dazu, wie viele Kinder in Niedersachsen eine Kita besuchen und wie viele Neuanmeldungen es gab. Es gebe eindeutig mehr Zulauf, sagt jedoch der Städte- und Gemeindebund. Die Kommunen fordern daher, das Land müsse mit mehr Engagement dafür sorgen, dass mehr Erzieher ausgebildet werden. Siegmann vom Diakonischen Werk sieht das differenzierter. „Die Beitragsfreiheit hat mit Blick auf die Kindergartenplätze eine marginale Auswirkung.“