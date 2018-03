Auf dem Mantel prangt vorne das Zitat „Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler genau ausgeführt“ des Philosophen Karl Jaspers, und auf dem Rücken steht geschrieben, wie Luther gegen die Juden vorgehen wollte: ihre Synagogen verbrennen, ihre Häuser zerstören, sie zur Zwangsarbeit zwingen.

„Provokation muss sein“, sagt Maximilian Steinhaus von der Giordano-Bruno-Stiftung, die die Statue am Donnerstagvormittag aufgestellt hat. In Bremen, wie auch in anderen norddeutschen Bundesländern, soll der Reformationstag als Feiertag eingeführt werden. Die Demonstranten auf dem Marktplatz wollen das jedoch nicht hinnehmen. Auch zwei Organisationen aus Bremen haben sich der Aktion angeschlossen: der Humanistische Verband Bremen und der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten Bremen. Der nackte Luther solle die Bremer zum Nachdenken anregen, ob der Reformationstag der richtige Anlass für einen weiteren Feiertag sei, sagen sie. Es gebe schließlich viele nicht-religiöse Alternativen. „Brauchen wir wirklich noch einen christlichen Feiertag, wenn die Zahl der Christen in Deutschland abnimmt?“, fragt Steinhaus. Es komme bei solchen Tagen ja auch auf die Symbolwirkung an.

Die Lutherstatue wurde nicht eigens für die Aktion in Bremen geschaffen: Anlässlich des Luther-Jahres 2017 fuhren die Mitglieder der Giordano-Bruno-Stiftung bereits mit der Skulptur durch Deutschland. Nun erregt die scharfe Religionskritik auch auf dem Bremer Marktplatz Aufmerksamkeit. Viele Passanten bleiben sichtlich irritiert stehen. Ein älteres Ehepaar ist im Schatten der Statue stehengeblieben. In der Sache sei das alles über Luther ja bekannt, sagt der Mann. Er sei evangelisch, seine Frau sei nicht in der Kirche. Beim Lutherjahr hätten sie sich schon mehrfach über die Geschichte Martin Luthers informiert. Die Art der Darstellung der Statue stört die beiden, die zu Besuch in Bremen sind. „Ich finde das nicht angemessen“, sagt der Mann. „Da werden Dinge aus dem Zusammenhang gerissen.“ Die judenfeindlichen Aussagen Luthers müssten im geschichtlichen Kontext gesehen werden. Es sei völlig in Ordnung, zum Nachdenken anzuregen, „aber das hier verletzt sicher viele Menschen“.

Eine Polizeistreife nimmt die Personalien von Maximilian Steinhaus als Organisator auf. Die Stimmung ist leicht gereizt; man müsse die Situation ja nicht eskalieren lassen, sagt der Polizist. Die Stiftung habe die Aktion ordnungsgemäß angemeldet, versichert Steinhaus. Die Polizei Bremen bestätigt das später auf Nachfrage. Bei Demonstrationen sei es üblich, dass die Veranstalter noch einmal kontrolliert würden, sagt ein Polizeisprecher. Nach einer kurzen Diskussion ist die Situation geklärt; die Demonstranten und der nackte Luther dürfen bleiben.