Bei der Preisverleihung: Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, der niedersächsische Pastor und Preisträger Wilfried Manneke und die Laudatorin Margot Käßmann (v.l.). (dpa)

Sieben Jahre später sitzt das Entsetzen immer noch tief. 2011 explodierten des Nachts im Eingangsbereich des Pfarrhauses in Unterlüß Molotowcocktails. „Die haben nur um 30 Zentimeter das Küchenfenster verfehlt“, erinnert sich Pastor Wilfried Manneke im Gespräch mit dem

WESER-­KURIER. „Wir haben oben geschlafen; das hätte schlimm ausgehen können.“ Die Täter waren mutmaßlich radikale Rechtsextremisten, die den evangelischen Kirchenmann einschüchtern wollten. Gefasst wurden sie nicht; ihr Ziel erreichten sie aber auch nicht. Manneke blieb standhaft. „Wenn wir aufhören, haben die Nazis gewonnen. Den Gefallen tun wir ihnen nicht.“

Seit 23 Jahren, als er nach seiner Station als Auslandspfarrer in Südafrika die Gemeinde Unterlüß übernahm, kämpft der gebürtige Delmenhorster gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Hass. Für dieses Engagement zeichnete der Zentralrat der Juden den 64-Jährigen am Montag in Hannover mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage aus. „Sie sind für uns Ansporn und Vorbild“, lobte Zentralrats-Präsident Josef Schuster die beharrliche Auseinandersetzung des Pfarrers, der sich trotz der Bedrohungen durch die Neonazis den menschenverachtenden Ideologien entgegengestellt habe. „Die wenigsten von uns haben diesen Mut und diese Stärke. Mich selbst eingeschlossen.“ Dabei müssten möglichst viele Mannekes Beispiel folgen: „Wenn wir uns bequem zurücklehnen und viele Missstände einfach als gegeben hinnehmen, wird unsere Demokratie Schaden nehmen“, mahnte Schuster. „Ja, in meinen Augen ist sie bereits gefährdet.“

Antisemitismus und christlicher Glaube sind unvereinbar

Die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann würdigte in ihrer Laudatio, dass Manneke „die Neonazis nicht einfach machen lasse“. Also sich eben nicht wegducke, schweige oder Hasstiraden schulterzuckend hinnehme. „So klar sollten alle vernünftigen Menschen mit einem Funken Bildung und Menschenliebe das tun“, meinte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Antisemitismus und christlicher Glaube seien unvereinbar, betonte Käßmann nicht zuletzt mit Blick auf die AfD. Man dürfe sich als Christ schon fragen, „wie jemand eine Partei wählen kann, die die Gebote der Barmherzigkeit und Nächstenliebe und Würde jedes Menschen ständig in Frage stellt“. Zuvor hatte auch der Präsident des Zentralrats davor gewarnt, dass die AfD mit ihren „Zynismen und Tabubrüchen“ eine hasserfüllte und menschenverachtende Sprache in die Parlamente bringe und über die sozialen Netzwerke verbreite. „Wo Menschen einer bestimmten Gruppe, wie etwa Flüchtlinge, systematisch in Worten abgewertet werden, ist der Weg zu physischer Gewalt gegen genau diese Menschen nicht weit“, sagte Schuster. „Das nimmt die AfD nach meinem Eindruck bewusst in Kauf.“

Manneke bedankte sich bei seinen vielen Mitstreitern und insbesondere bei seiner Frau und seinen vier Söhnen. Diese seien ebenfalls extremen Anfeindungen und Mobbing ausgesetzt gewesen. Aber: „Ich stehe im Kampf gegen den Rechtsextremismus ja nicht alleine da.“ Der Pfarrer machte in den 90er-Jahren mobil gegen das Neonazi-Zentrum „Hetendorf 13“, organisierte später Mahnwachen gegen die Besetzung des Landhotels Gerhus in Faßberg durch Rechtsextremisten.

Bemühungen um jeden Einzelnen

„Am ersten Tag waren wir zwölf Personen; am siebten Tag 350.“ Die Unterstützer seien aus allen umliegenden Orten gekommen, selbst Touristen hätten protestiert. Aber auch um jeden einzelnen habe er sich gekümmert, berichtete seine Ex-„Chefin“ Käßmann. Als Manneke mitbekam, dass zehn seiner jungen Konfirmanden Nazi-Indoktrination auf den Leim gegangen seien, habe er einen Runden Tisch an deren Schule gegründet und Besuche im früheren Konzentrationslager Bergen-Belsen organisiert.

Der Theologe gehört zu den Mitbegründern des Netzwerks „Südheide gegen Rechtsextremismus“ und der Initiative „Kirche für Demokratie“. Er freue sich, dass er jetzt erstmalig für sein Engagement gegen Rechtsextremismus ausgezeichnet werde. Er ist der siebte Träger der seit 2009 verliehenen Paul-Spiegel-Auszeichnung. Diese nahm er unter minutenlangem stehendem Applaus entgegen. Die 5000 Euro Preisgeld spendete Manneke neben diesen beiden Organisationen der Gemeinschaft Bergen-Belsen, die die Arbeit der Gedenkstätte begleitet. Auch nach seiner in einem Jahr anstehenden Pensionierung will der Pfarrer, der in Lemwerder aufgewachsen ist und dort im nächsten Jahr sein 50. Konfirmationsjubiläum feiern möchte, gegen Hass und Ausgrenzung mobilisieren. „Wir ziehen zwar 14 Kilometer weiter nach Hermannburg. Aber natürlich werde ich mich auch dort gegen den Rechtsextremismus engagieren.“