„Ich will kein Lieferant für Schnittbilder sein.“ Alexander Jorde ist vor knapp zwei Jahren zum Gesicht der Pflege geworden, unfreiwillig, über Nacht. (Silas Stein / dpa)

Anfang Juli, draußen ist es heiß, und Alexander Jorde hilft nur noch Wassereis. Sorte egal, Hauptsache viel und kalt. Der bekannteste Krankenpfleger des Landes hat gerade seine Ausbildung beendet, da ist er zurück in der Klinik. Nicht am Bett, sondern im Bett. Die Mandeln müssen raus, der Pfleger als Patient, eine Woche lang. Zeit eigentlich, kurz durchzuatmen nach der Ausbildung. Aber wie soll das gehen, wenn selbst das Luftholen wehtut? Überhaupt schmerzt alles, Schlucken schon, Sprechen sowieso. Also liegt Jorde im Krankenhausbett und schlürft Wassereis. Wartet, dass die Schmerzen nachlassen. Und schreckt ab und an auf, weil eine Pflegerin die Zimmertür aufreißt.

Als Jorde davon einige Wochen später am Telefon erzählt, muss er lachen. Passt irgendwie, dass er sofort wieder im Krankenhaus gelandet ist. Und auch als Patient nicht wirklich verarbeitet hat, was ihm da als Pfleger zuletzt passiert ist. Fast zwei Jahre her, dass Jorde, damals 21 Jahre alt, ein Auszubildender aus Hildesheim, zum Stichwortgeber in der Debatte um den Pflegenotstand geworden ist. Und damit irgendwie auch zum Gesicht seiner Branche. Unfreiwillig, über Nacht. Weil er die Kanzlerin im Fernsehen, vor einem Millionenpublikum, konfrontiert hat mit der Situation in deutschen Krankenhäusern.

Ein Montag, der 11. September, knapp zwei Wochen noch bis zur Bundestagswahl. Der Wecker klingelt um 4.45 Uhr, Frühdienst. Jorde arbeitet acht Stunden, danach setzt er sich ins Auto. Es geht nach Lübeck, am Abend soll dort die „Wahlarena“ stattfinden. Ein ARD-Format, Wähler fragen, die Kanzlerin antwortet. Jorde hat auf Facebook davon erfahren, schnell eine Frage zum Personalmangel in der Pflege getippt und sich beworben, wieso nicht, hat er sich gedacht, einfach mal versuchen. Hat funktioniert. Nun geht es tatsächlich Richtung Lübeck, zur Kanzlerin. Doch der Verkehr stockt. Vor Hamburg steht Jorde im Stau, draußen Gehupe, drinnen denkt der Pfleger über die Würde des Menschen nach. Grundgesetz, Artikel 1, so hoch kann man die Sache schon hängen, findet Jorde, sollte er Angela Merkel wirklich eine Frage stellen dürfen. Er darf.

Das Fernsehstudio liegt in einer alten Werfthalle. Die Sendung läuft schon eine Weile, als der Moderator auf einen Anfangzwanziger in der zweiten Reihe zeigt, der sich seit Minuten meldet. Jorde, Jeanshemd, Seitenscheitel, stellt sich kurz vor, Guten Abend, Frau Merkel, dann zitiert er Artikel 1. Der Auszubildende sagt: „Jetzt habe ich es in einem Jahr im Krankenhaus und Altenheim erlebt, dass die Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird.“ Alte und Kranke würden „stundenlang in ihren Ausscheidungen“ liegen. Weil sich keiner um sie kümmern könne, wie auch, wenn Zehntausende Kräfte in den Krankenhäusern fehlten, ein Pfleger für 20 Patienten zuständig sei. Warum habe sie nichts dagegen unternommen?

Jorde bringt Merkel zum Straucheln

Die Kanzlerin antwortet, ohne zu antworten. Merkel sagt Merkel-Sätze, das unternommen, dies auf den Weg gebracht. Sie könne nichts versprechen, „aber es wird mehr Standard reinkommen“. Das Thema scheint vom Tisch, kurz glaubt man, es läuft, wie es ja meistens in solchen Bürgerdialog-Sendungen läuft: danke für die Frage, der Nächste bitte. Doch Jorde widerspricht. Er hakt nach, und sie strauchelt, nur einen Moment lang, aber immerhin. Ein seltenes Bild in diesem müden Wahlkampf, vielleicht das einzige, das eine Kanzlerin in Bedrängnis zeigt.

Es kommt, wie es in so einem Fall kommen muss. Das erste Interview führt er noch in der Nacht, ständig klingelt jetzt das Telefon. Jorde spricht vor dem Gesundheitsausschuss des Bundestages, es geht von einer Fernsehsendung in die nächste. Er wird Teil dieses merkwürdigen Kreislaufs, der dafür sorgt, dass die immer gleichen 30 Gesichter in wechselnder Zusammensetzung die Lage der Nation in deutschen Talkshows besprechen. Und Jorde soll nun herhalten als das Gesicht der Pflege.

Ein Auszubildender, der für eine Branche spricht, die so vielfältig ist, kann das überhaupt funktionieren? Jorde findet den Gedanken absurd, anmaßend fast schon. Über den Zustand der Pflege muss geredet werden, dringend sogar, findet er. „Wir stehen vor einer Katastrophe, aber niemand macht darauf aufmerksam.“ Dass nun ausgerechnet er, der Auszubildende, das übernehmen muss, da fängt das Problem ja schon an. „Wenn man sich vorstellt, wir hätten eine Bankenkrise gehabt, und da hätte der Azubi einer Bank in den Talkshows gesessen, hätte jeder gefragt: Was soll das denn? Bei der Pflege fragt keiner.“

Jorde spielt trotzdem mit, zumindest eine Weile. Dann hat er keine Lust mehr, sich von Kamerateams ins Krankenhaus begleiten zu lassen, damit die filmen, wie er durch Klinikflure rennt oder im Kittel am Patientenbett steht und die Problemliste runterrattert. „Ich will kein Lieferant für Schnittbilder sein“, sagt Jorde. Inzwischen sollte doch jeder begriffen haben, woran es fehlt: Zeit, Geld, Personal. Vielleicht auch an gesellschaftlicher Anerkennung. Will er nicht mehr wiederholen. Das führe doch nur zu einem Gewöhnungseffekt bei den Leuten – ach ja, Pflegenotstand wieder, die alte Leier. „Das ist fast wie bei den ewigen Krisen im Nahen Osten“, sagt Jorde, „da schaltet das Gehirn aus, weil das Drama Alltag ist. Die Leute stumpfen ab und verlieren das Interesse.“

Eingriffe sind oft überflüssig

Jorde will lieber darüber sprechen, dass fast nirgendwo sonst so viele Hüften operiert werden wie in Deutschland. Dabei sind die Eingriffe oft überflüssig, aber sie bringen Geld, vergleichsweise viel sogar. Und damit, sagt Jorde, der sich für Rekommunalisierung einsetzt, ist das Problem ganz gut umrissen. „Es ist besser, wenn Ärzte und Pfleger nach medizinischen Gesichtspunkten handeln, nicht nach wirtschaftlichen Zielen.“ Talkshows sind vielleicht nicht der beste Ort für solche Themen, denkt er, „da geht es ja um Show und nicht wirklich darum, über Inhalte zu streiten“. Also tritt er, ein bisschen antizyklisch vielleicht, in die SPD ein und schreibt ein Buch, „Kranke Pflege“. Er gleicht darin seine Erfahrungen aus deutschen Krankenhäusern mit den Systemen in Norwegen und den Niederlanden ab. Am Ende steht eine radikale Forderung. Jorde will eine Rebellion, mindestens aber einen Arbeitskampf.

Die Pflegekräfte seien verheizt worden, und das Personal habe es mit sich machen lassen. Warum eigentlich? „Wenn die Pfleger einfach aufhören würden, so viele Überstunden zu machen, würde das System sofort zusammenbrechen“, sagt Jorde. „Vielleicht brauchen wir diesen Schockmoment, um zu verstehen, dass sich etwas ändern muss. Wir müssen aufbegehren.“ Jorde träumt von Finnland. Dort drohten Tausende Pflegekräfte zeitgleich zu kündigen, wenn sie nicht mehr Geld bekommen. Hat geklappt. Die Finnen erstritten 20 Prozent mehr Gehalt. Sie sind aber auch fast alle in der Gewerkschaft, hier nur vielleicht jeder zehnte Pfleger. Jorde hat das bislang eher geholfen. Er wurde wohl auch deshalb zum Wortführer, weil die Branche so selten mit einer Stimme spricht. Die Sache mit der Rebellion aber könnte das erschweren.

Jorde fängt nun in Hannover an, in einem Krankenhaus, auf der internistischen Intensivstation. Er will weiter in der Pflege arbeiten. Was er nicht will, darin hat ihn die Woche als Patient eher noch bestärkt, das ist, irgendwann pflegebedürftig zu werden. „Selbst auf Hilfe angewiesen zu sein, davor habe ich in diesem Land richtig Angst.“ Und vielleicht sollte das diesem Land Angst machen.