Idyll bei abendlicher Sonne: Der Dümmer ist Anziehungspunkt für viele Segler und Urlauber. Aber der See leidet auch. (Hauke-Christian Dittrich)

Jens Dannhus erzählt davon, wie er als Kind im Dümmer See geschwommen ist, „grau-grün“ sei das Wasser gewesen, „und es hat gerochen“. Dannhus erinnert sich im Gespräch mit dem WESER-KURIER auch an den „Katastrophensommer“ 2014, erst kamen die Segler mit ihren Booten nicht aus den Häfen, weil das Wasser zu tief stand und der See verschlammt war. Dann deckten wenig später auch noch Blaualgen Abschnitte des Dümmers zu, und schließlich machten sich die Zuckmücken breit. Die Tiere stechen zwar nicht, sind aber für Spaziergänger, Besucher und Freizeitsportler lästig, weil sie in Schwärmen zu Hunderttausenden auftreten.

Dannhus ist hier am Dümmer groß geworden. Er ist Deutscher Meister mit dem Jollenkreuzer und führt eine Werft in fünfter Generation. Der Dümmer liegt ihm am Herzen. Er soll berichten, wie es dem See heute geht. Irgendwann ist Dannhus bei seiner Erzählung im Sommer 2019 angekommen. Vor gut einem Jahr hatten sie hier am Dümmer die Politik zu Gast. Die umweltpolitischen Experten der niedersächsischen Regierungsparteien wollten sich ein Bild vom See machen. Also fuhren die Herrschaften aus Hannover mit dem passionierten Segler Dannhus, Behördenfachleuten und Naturschützern raus aufs Wasser. „Alle in einem Boot“, sagt Dannhus. Ein treffendes Bild, aber viele Jahre kaum vorstellbar.

Keine Grabenkämpfe mehr

Es gab Zeiten, da wären die Beteiligten im Traum nicht auf die Idee gekommen, als eine Gruppe in ein Boot zu steigen. Dafür waren die Interessen viel zu unterschiedlich. Segler setzen nun einmal andere Prioritäten als Naturschützer, Landwirte haben andere Anliegen als der örtliche Tourismus. Und die Politik? Ist die Politik. „Man war sich nicht immer einig darüber, was für den Dümmer gut und richtig ist“, sagt Dannhus bewusst diplomatisch zu den Grabenkämpfen in der Vergangenheit. Heute hat hier niemand mehr Lust darauf, alte Wunden aufzureißen und zugeschüttete Gräben neu zu vertiefen.

Seit 1987, also seit mehr als 30 Jahren, wird an einem Sanierungsplan für den Dümmer gedoktert. Der See hat ein Problem. Zu viel Phosphat fließt in ihn hinein. Die Gegend rund um den Dümmer wird intensiv von der Landwirtschaft genutzt. Die Hunte, die sich kilometerweit durch die Felder der Bauern hindurchschlängelt, spült die Stoffe in den See. In einem ersten Schritt wurde vor ein paar Jahren ein anderer Zufluss, der Bombach, für viel Geld umgeleitet. Der Phosphat-Eintrag in den See habe sich reduziert seitdem, sagt Frank Apffelstaedt vom Naturschutzring Dümmer e.V., aber noch nicht genug.

Jens Dannhus ist am Dümmer aufgewachsen. Er führt in fünfter Generation die Werft Fricke und Dannhus. Auf einer der Luxusjachten von Roman Abramowitsch ist Zubehör von Fricke und Dannhus verbaut. (Marc Hagedorn)

Der große Wurf soll deshalb ein Schilfpolder sein. Über das 25-Millionen-Euro-Projekt wird nun auch schon seit gut 30 Jahren diskutiert. Der Polder mit einer Fläche von 125 Hektar wirkt wie ein Filter. Das Wasser der Hunte wird durch 15 bis 20 mit Schilf bepflanzte Einzelbecken geleitet, in denen sich das Phosphat am Schilf und am Boden ablagert, bevor es, auf diese Weise gereingt, weiter in den Dümmer fließt. Vor ein paar Tagen hat die Landesregierung das Genehmigungsverfahren für den Schilfpolder eingeleitet, es ist der nächste Schritt zur Sanierung des zweitgrößten Sees in Niedersachsen. „Mit dem Schilfpolder kann der Zustand des Sees jetzt wirklich nachhaltig verbessert werden“, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD).

Einige Landwirte haben daran immer noch Zweifel. Sie wünschen sich eine alternative Filteranlage. Sie wäre nicht so teuer und würde nicht so viel Fläche beanspruchen. Denn vor allem das kritisieren die Bauern: dass sie Felder abgeben müssen. Tatsächlich hat das Land die 125 Hektar für den Schilfpolder noch nicht zusammen, es laufen immer noch Kaufverhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke. Auch einige Naturschützer hatten zwischendurch nachgefragt, ob es nicht Alternativen zu dem großen zentralen Polder gebe, vielleicht mehrere kleine, dezentral gelegen. Schilfpolder klingt nach einem natürlichen Verfahren, tatsächlich aber handelt es sich um eine technische Anlage mit Schöpf- und Pumpwerk, die betrieben und unterhalten werden muss.

Wichtiges Zeichen

Naturschützer Apffelstaedt begrüßt trotzdem, dass das Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht ist, er spricht von einem wichtigen Zeichen, „es geht weiter“. Bis der Polder angelegt werden kann, wird es vermutlich noch drei bis fünf Jahre dauern. Trotz der langen Wartezeit freut sich auch Segler Dannhus. Er sagt: „Wir leben vom See. Wenn der Schilfpolder kommt, ist das eine Chance.“

Aber auch ohne Polder haben sie am Dümmer jetzt schon Pläne. Auf einem ehemaligen Campingplatz entsteht der Marissa-Ferienpark, ein Komplex mit über 470 Appartements, Ferienwohnungen und Penthäusern. 120 Millionen Euro steckt ein dänischer Investor in das Projekt. Die 3000 Betten sollen für 500.000 Übernachtungen am Dümmer sorgen. Und die Urlauber erwarten einen sauberen See vor ihrer Haustür zum Baden. Eine Herausforderung ist das, denn im vergangenen Sommer waren eine oder mehrere Badestellen an 39 Tagen in der Hauptsaison gesperrt. Wegen Blaualgen.

Sie haben hier einiges am Dümmer durchmachen müssen in den vergangenen Jahren. Fischsterben. Verschlammung. Extremes Niedrigwasser in den trockenen Sommern 2018 und 2019. Dazu abgesagte Regatten und Meisterschaften im Segeln. Manches lässt sich reparieren. Gerade erst haben Bagger und schweres Gerät wieder ein paar tausend Tonnen Sand aus dem See geschaufelt und gepumpt, und der Wasserstand wird mittlerweile reguliert, wenn dies möglich ist, sehr zur Zufriedenheit der Segler.

Manches aber lässt sich gar nicht steuern wie das Wetter oder nur schwer, wenn es Bedürfnisse gibt, die sich widersprechen. Ein Beispiel: Klar wie in einem Bergsee sei das Wasser im Dümmer an manchen Tagen heute, sagt Dannhus. Das freut ihn als Naturfreund, Nutzer und Anlieger. Und das freut auch die Wasserpflanzen, die Nährstoffe binden und damit das Blaualgenwachstum verlangsamen, aber dadurch eben auch selbst prächtig gedeihen. Die Wasserpflanzen wiederum machen dem Segler Dannhus das Leben schwer, „bei einer Regatta kann schon ein Halm entscheidend stören“, sagt er.

Was ist wichtiger? Zufriedene Segler oder ein sauberer See? „Wir müssen beides hinkriegen“, sagt Dannhus. Dem Dümmer und der Szene würde ohne die Sportler und ihre Segelboote etwas Entscheidendes fehlen. Jessica Weßling weiß, dass es schwierig ist, alle Ansprüche unter einen Hut zu kriegen. „Aber Naturschutz, Sport und Tourismus schließen sich nicht aus“, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Dümmerland, „im Gegenteil: Hier bei uns gehören sie zusammen.“ Die Tourismusmanagerin ist seit 2012 vor Ort. Die Grabenkämpfe von früher kennt sie nur aus Erzählungen. Und dabei soll es bleiben. Sie wollen gemeinsam dem Dümmer helfen.