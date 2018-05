Nicht zum ersten Mal wurden nach einem Einbruch die Abitur-Aufgaben ausgetauscht. (dpa)

Nach einem Einbruch ins Ratsgymnasium in Goslar hat das niedersächsische Kultusministerium alle Prüfungsaufgaben für das schriftliche Mathe-Abitur ausgetauscht. An einigen Schulen begannen daher die fünfstündigen Klausuren am Mittwoch leicht verspätet, teilte das Kultusministerium in Hannover mit. In Niedersachsen unterzogen sich knapp 20.000 Schüler an 400 Schulen der Prüfung.

Der Einbruch war am Montagmittag entdeckt worden. Danach wurden in einem mehrstufigen, verschlüsselten Verfahren die Alternativaufgaben versandt. Da sich die Länder aus einem gemeinsamen Pool auf Prüfungsaufgaben bedienen, waren auch andere Bundesländer - darunter Baden-Württemberg - betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Aufgaben nicht das primäre Ziel der Safe-Knacker. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die am Freitag übermittelten Prüfungsaufgaben kopiert worden sind, wurde ein Notfallplan aktiviert. Es war nach Angaben des Ministeriums bereits der zweite derartige Fall - der erste hatte sich 2017 in einem Gymnasium im Heidekreis ereignet. (dpa)