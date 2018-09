Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, in den Jahren 2015 und 2016 in wechselnder Besetzung und gelegentlich mit gesondert verfolgten Komplizen in insgesamt acht

Objekte verschiedenster Art eingebrochen zu sein. Dabei entwendeten das Quartett und die mutmaßlichen Mitstreiter laut Anklageschrift Zigaretten im Wert von etwa 24 000 Euro, rund 2600 Bargeld sowie einen Kaffeevollautomaten, dessen Wert mit 5000 Euro angegeben wurde. In drei Fällen führten die nächtlichen „Brüche“ nicht zur erhofften Beute, weil beispielsweise stiller Alarm ausgelöst wurde. Der Sachschaden pro Tat soll bis zu 5000 Euro betragen haben.

Drei der vier Angeklagten im Alter zwischen 26 und 31 Jahren werden Beteiligungen an jeweils fünf Straftaten vorgeworfen, einer soll dreimal bei den Einbrüchen mitgemischt haben. Der Erlös aus der Beute soll ihrer „finanziellen Lebensgrundlage“ gedient haben. Alle Angeklagten befinden sich auf freiem Fuß, auch der 29-Jährige, der der Polizei gleich zweimal ins Netz gegangen und vorläufig festgenommen worden war: Mitte Juni 2015 nach einem gescheiterten Beutezug in Bremen-Vahr und im Mai 2016 nach einem Zigarettendiebstahl in Tostedt (Kreis Harburg). Zum großen Aktionsradius der Bande soll auch Twistringen (Landkreis Diepholz) gehört haben.

Zum Auftakt des auf vorerst acht Tage angesetzten Prozesses machten die Männer vor der 1. großen Strafkammer des Landgerichts Verden von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Sie seien aber „grundsätzlich zur Aussage bereit“, ließen sie über ihre Verteidiger mitteilen. In der kommenden Woche wollen die Verfahrensbeteiligten sogenannte Verständigungsgespräche führen.