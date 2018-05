Mai, zu, die um 20 Uhr im Saal von Bellmanns Gasthof in Fischerhude beginnt. Erwartet wird ein volles Haus mit emotional aufgeladenen Besuchern, denn auf der Agenda steht die bauliche und gestalterische Zukunft der Fischerhuder Mitte.

Das Gremium berät über den vor einigen Wochen in die Verwaltung eingebrachten Einwohnerantrag zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über eine verbindliche Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 88 „Ortskern Fischerhude“. Als Gegenpart dazu soll zudem über die Einführung einer Gestaltungsfibel als rechtlich unverbindlicher Leitfaden für künftige Bauvorhaben im Dorfkern abgestimmt werden.

Gestaltungssatzung oder Gestaltungsfibel? Diese Frage beschäftigt die Bewohner des idyllischen Künstlerdorfes schon seit einiger Zeit. Erste Diskussionen über die Einführung einer Gestaltungssatzung gab es in der lokalen Politik bereits im Herbst 2009. Im Mai 2014 hatte der Ortsrat Fischerhude dann auf Antrag der Grünen die Kriterien für eine Ortskerngestaltung ausgearbeitet. Und in den vergangenen Wochen und Monaten hat diese Diskussion noch einmal enorm an Fahrt aufgenommen.

Gegner und Befürworter

Die Befürworter der Gestaltungssatzung befürchten die schleichende Veränderung des alten Ortskerns, wenn man nicht rechtzeitig Vorkehrungen für den Bestandsschutz mit verbindlichen Regelungen trifft. Die Gegner sagen derweil, dass die bisherigen Richtlinien aus dem Bebauungsplan völlig ausreichen. Zuletzt hatten fünf Unternehmer, die sich für die Einführung einer von drei Fischerhuder Bürgern erarbeiteten Gestaltungsfibel einsetzen, rund 300 Einwohner zu einem Foto-Shooting auf der Dorfwiese animiert und dabei ihre Bedenken geäußert, sollte sich die hiesige Politik für die Satzung aussprechen. „Die Diskussion um die Einführung einer Gestaltungssatzung lähmt die Investitionsbereitschaft in unserem Ort“, lautet die Botschaft der Geschäftsleute, die sich zudem um den Erhalt der dörflichen Infrastruktur sorgen.

Bürgermeister Wilfried Mittendorf (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) macht sich derweil für die Gestaltungssatzung stark, lobt aber auch die Schöpfer der Gestaltungsfibel. „Man kann den drei Initiatoren und Herausgebern nur dankbar sein. Sie haben in dieser Fibel die wichtigen Bestandteile der Entwürfe für eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung übernommen und anschaulich dargestellt. In ihren Gesprächen haben sie vielen Menschen die Augen geöffnet und die Einwohner für das Ortsbild als Teil des historischen Erbes und der Identität des Ortes sensibilisiert.“ Dennoch sieht Mittendorf vor allem als Manko, dass der geltende Bebauungsplan „keinerlei qualitätssichernde Regelungen“ für die Bebauung (örtliche Bauvorschriften) enthalte. „Fertiggaragen, blickdichte Zäune, Flachdächer, Nurdachhäuser und Staffelgeschosse werden nicht ausgeschlossen und jede Fehlentwicklung wird zum Maßstab für das Neue, denn Neubebauungen werden nach dem Einfügen eines Bauvorhabens in die Umgebung beurteilt.“ Und die Abschottung durch blickdichte Zäune stünde einer lebendigen Dorfentwicklung im Wege.

„Wir alle setzen uns dafür ein, dass die Ortsgestalt im Kernbereich weitestgehend erhalten bleibt. Ich möchte nur, dass die Vorschläge aus der Gestaltungsfibel verbindlich durch örtliche Bauvorschriften im Rahmen einer Gestaltungssatzung vorgegeben werden“, begründet Mittendorf seinen Standpunkt. Der seit Jahren geltende Bebauungsplan soll sogar eine für das Ortsbild gefährliche Regelung enthalten. So habe auch die Bebauung nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches (Einfügungsgebot) eine Überformung durch Einzelhaussiedlungen und eine aufgereihte Vorstadtbebauung nicht verhindert.

Unterstützung hat Mittendorf jüngst vom Arbeitskreis Dorfentwicklung Fischerhude erhalten. „In der Regel beschweren sich Bürger, wenn Politiker und Parteien sich nicht an ihre Wahlankündigungen halten. In Fischerhude aber wundert man sich, wenn sie den erteilten politischen Auftrag erfüllen“, stellt ADF-Mitglied Bettina Schwing fest. Die Gestaltungssatzung sei nicht die Idee eines politisch isolierten Bürgermeisters, der sie gegen die Bevölkerung durchsetzen wolle, sondern das Ergebnis eines demokratischen Prozesses, ergänzt Uwe Bölts.

Mit der Abstimmung über den Einwohnerantrag betritt der Flecken Ottersberg derweil absolutes Neuland. Noch nie habe es laut Bürgermeister Horst Hofmann ein derartiges Ereignis in dieser Kommune gegeben. Den Ratspolitikern und Besuchern der Gemeinderatssitzung dürfte also ein aufregender Donnerstagabend bevorstehen.