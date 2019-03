An dieser Stelle am Brunnenweg in Verden wurde am 14. März einer Tramperin mitgenommen, bei der es sich laut Polizei um die vermisste Langwedelerin gehandelt haben könnte. (Björn Hake)

Wo ist Katharina B.? Seit inzwischen fünfeinhalb Wochen gibt es von der 15-Jährigen aus Langwedel (Landkreis Verden) kein Lebenszeichen. Trotz umfangreicher Ermittlungen hat die Polizei bisher keine heiße Spur, wo sich die Jugendliche aufhalten könnte. In der vergangenen Woche waren die Beamten mit dem Fall auch an die Öffentlichkeit gegangen. Zu diesem Zeitpunkt war Katharina B. jedoch bereits über einem Monat lang verschwunden. Im sozialen Netzwerk Facebook waren direkt nach dem Verschwinden die ersten Suchmeldungen verbreitet worden.

Eine daraufhin erfolgte Nachfrage des WESER-KURIER bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, was es mit der vermissten Jugendlichen auf sich hat, blieb bis zur Pressemitteilung vom 14. März unbeantwortet. So stellt sich die Frage: Warum hat die Polizei, mit dem Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen, so lange gewartet?

„Nach einer Vermisstenmeldung prüfen wir verschiedene Möglichkeiten, um die Person wiederzufinden. Der Weg an die Öffentlichkeit zählt nicht zu den ersten Schritten“, erklärt Jürgen Menzel von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Besonders nicht im Falle von Jugendlichen. Auf der einen Seite, weil es nicht selten vorkomme, dass sie sich vom Elternhaus entfernen – aus welchen Gründen auch immer. Zum anderen habe es für das Mädchen wie in diesem Fall schon eine „gewisse Brisanz“, mit Foto öffentlich gesucht zu werden. So ein Schritt gehöre daher abgewogen und solle nur erfolgen, wenn die anderen Recherchemöglichkeiten zu keinem Ergebnis kämen. So, wie es bei Katharina B. nun der Fall gewesen ist.

Seit dem 12. Februar fehlt ein Lebenszeichen von Katharina B. (FR)

„Wir gehen davon aus, dass sie sich noch in der Region aufhält.“

Gleichwohl räumt Menzel auch ein, dass es sich „schon um eine lange Zeit handelt“, die die 15-Jährige inzwischen vermisst wird. Am Mittag des 12. Februars war sie nach Polizeiangaben nach einer Diskussion im häuslichen Umfeld von einem Besuch eines Lebensmittelmarktes in Langwedel nicht zurückgekommen. Auch aufgrund der Vorgeschichte war die Polizei von Beginn an davon ausgegangen, dass Katharina B. aus freien Stücken verschwand. Das denken die Beamten im Übrigen auch derzeit noch, wie Menzel erklärt. Zudem fügt er an: „Wir gehen davon aus, dass sie sich noch in der Region aufhält.“

Natürlich sei es aber vor allem aufgrund des langen Zeitraums ohne Lebenszeichen nicht auszuschließen, dass die junge Langwedelerin Opfer einer Straftat geworden ist. „Hinweise darauf gibt es aktuell aber nicht“, will Menzel betont haben. Doch ein weiterer Aspekt könnte durchaus dafür sprechen, dass sich Katharina B. nicht einfach nur irgendwo versteckt. Laut Menzel ist sie zuvor in sozialen Netzwerken sehr aktiv gewesen. „Seit dem Verschwinden jedoch hat sie nichts mehr dort gemacht“, lässt der Polizeikommissar wissen.

Die Überprüfung der Online-Aktivitäten gehöre heutzutage zu einem gängigen Recherchemittel bei Vermisstenfällen, da es dadurch leicht Aufschlüsse über den Verbleib geben könne – wenn es denn eine Aktivität gibt. „Das soziale Umfeld haben wir ebenfalls abgeklappert“, berichtet Menzel. Doch auch dadurch haben sich keine Anhaltspunkte über den Verbleib der 15-Jährigen ergeben. Nach dem Öffentlichkeitsaufruf seien einige Hinweise bei der Polizei eingegangen, denen die Beamten derzeit nachgehen. Einer der Hinweise hatte dazu geführt, dass die Polizei am Dienstag einen Presseaufruf startete, um eine Zeugin zu finden, die am 14. März eine Tramperin in Verden mit ihrem Auto mitgenommen hatte.

Die Tramperin, bei der es sich womöglich um Katharina B. gehandelt haben könnte, stand laut Polizei mit einem Schild und der Aufschrift „Soltau“ an der Straße Brunnenweg, als eine Autofahrerin gegen 14 Uhr anhielt und sie einstiegen ließ. Etwas später wurde vermutlich dieselbe Tramperin am Kreisel der Hamburger Straße gesehen. Von Erfolg gekrönt war dieser Aufruf bisher jedoch nicht. „Die Autofahrerin hat sich nicht gemeldet“, sagt Menzel, der auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung hofft. „Denn mit jedem Tag, die das Mädchen verschwunden bleibt, wird die Sorge natürlich größer.“

Weitere Informationen

Hinweise nimmt die Polizei in Verden (0 42 31 / 80 60) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Katharina B. ist etwa 1,60 ­Meter groß, von normaler Statur, hat braune Augen und lange schwarze Haare.