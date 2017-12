Symbolbild (Björn Hake)

Ein Wintereinbruch mit üppigem Schneefall in weiten Teilen Niedersachsens hat am Sonntag zu zahlreichen Unfällen geführt, eine Frau kam ums Leben. Im Bahnverkehr verursachten Schnee und Eis Verzögerungen auf der Schnellfahrstrecke zwischen Göttingen und Kassel. Ausflügler indes nutzten die weiße Pracht am ersten Advent zu Spaziergängen oder einer ersten Schlittentour mit den Kindern.

Bei Uelzen krachte ein Wagen am Sonntagmorgen auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr. Eine 86-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Wie ein Polizeisprecher sagte, war sie mit ihrem Sohn und dessen Ehefrau auf der B71 unterwegs gewesen. Weil die 58 Jahre alte Fahrerin vermutlich zu schnell auf der schneebedeckten Straße fuhr, rutschte sie in den Wagen eines 45-Jährigen. Er kam mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt. Seine Mutter, die auf der Rückbank gesessen hatte, starb trotz schneller Reanimationsversuche.

In der Stadt und im Landkreis Celle meldete die Polizei am Sonntag acht Glätteunfälle, bei denen es zumeist bei Blechschäden blieb. Eine 80-Jährige rutschte mit ihrem Wagen in einen Straßengraben und verletzte sich leicht. Auf den Autobahnen im Landkreis Harburg kam es zu sechs glättebedingten Unfällen mit zwei Verletzten. Auf der A39 bei Seevetal überschlug sich am frühen Morgen eine 33-jährige Lüneburgerin mit ihrem Wagen und landete auf einem Feld. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Auf der A7 bei Thieshope knallten zwei Fahrer in die Mittelleitplanke, wobei einer leicht verletzt wurde.

Bei der Bahn verzögerten sich die IC- und ICE-Züge zwischen Göttingen und Kassel um 15 bis 20 Minuten, auch auf der Strecke weiter Richtung Fulda und Würzburg wurde vorübergehend das Tempo der schnellen Züge reduziert.

In der Nacht zum Sonntag und am Morgen waren in weiten Teilen Niedersachsens etliche Zentimeter Schnee gefallen. Im Laufe des Tages sollte der Schneefall in Regen übergehen.