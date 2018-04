Ab dem Bahnhof in Sagehorn wird im April wegen Bauarbeiten in Oberneuland ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (Focke Strangmann)

Wie die Eisenbahngesellschaft Metronom auf ihrer Homepage mitteilt, kommt es in dem Zeitraum vom 6. bis zum 9. April auf der Strecken zwischen Hamburg und Bremen in beiden Richtungen zu Einschränkungen. Grund dafür sind Brückenbaurabeiten in Bremen-Oberneuland. Deshalb können einzelne Züge die Haltestelle in Oberneuland in diesem Zeitraum nicht anfahren beziehungsweise zu geänderten Zeiten.

Ab Sagehorn wird nach Oberneuland in beide Richtungen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Um von Oberneuland zum Bremer Hauptbahnhof zu gelangen, wird das Ausweichen auf den ÖPNV verwiesen. Hier können Fahrgäste die Bus-Linie 33, nachts die N3 und die Straßenbahn-Linie 4 nutzen.

Nicht alle Züge fallen aus

Wegen darauffolgenden Arbeiten an den Weichen gibt es auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg in beiden Richtungen vom 9. bis 13. April weitere Einschränkungen. Die Züge der Linie RE4 fallen zwischen Sagehorn und Bremen-Oberneuland aus.

Züge der Linie RB41 haben abweichende An- und Abfahrzeiten zwischen Sagehorn und Bremen Hauptbahnhof. Der Halt in Oberneuland entfällt auf dieser Linie für den Zeitraum der Bauarbeiten.

Auch dann wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Sagehorn und Oberneuland geben oder auf die Nutzung des ÖPNV verwiesen.

Die geänderten Fahrpläne sehen Sie hier.