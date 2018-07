Auf Wangerooge wurden massenhaft Ohrenquallen angespült. (dpa)

Ohren

Sie sind glibberig und glitschig, feucht und manchmal auch feurig. Eine Quallenplage sucht die Ostfriesische Insel Wangerooge heim. Das bestätigt die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven, gibt aber gleichzeitig Entwarnung. Die massenhaft angespülten Ohrenquallen seien gänzlich ungefährlich. Das Badevergnügen vermiesen sie den Urlaubern dennoch.

Ohrenquallen sind im Wasser hübsch anzuschauen. Am Strand hingegen verwandeln sie sich zu einer klebrigen Masse. (dpa)

„Die Nesseln der Ohrenquallen sind so schwach, dass das Nesselgift nicht in die Haut des Menschen eindringen kann“, erklärt Gregor Scheiffarth, Biologe bei der Nationalparkverwaltung. Dennoch sollten Spaziergänger nicht barfuß durch den Quallensaum gehen, schließlich könnten auch Feuerquallen darunter sein. Die wiederum lösen heftigen Juckreiz und Brennen aus.

Die Quallen sind offenbar mit dem Nordwestwind angeschwemmt worden, vor allem am Ostende der Insel. Die Glibber-Tiere können ihre Richtung nicht selbst bestimmen, sondern lassen sich mit dem Strom treiben. „Quallenplagen hat es schon immer gegeben“, beruhigt der Biologe. Gleichwohl sei der Bestand im Wattenmeer in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen.

Gründe für die Vermehrung der Quallenpopulation seien zum einen die Erwärmung der Meeres und zum anderen die Überfischung, weiß der Experte von der Nationalparkverwaltung. Je wärmer das Wasser, desto wohler fühle sich die Qualle. Je weniger ­Fische, desto mehr Plankton bleibe für die Quallen. Dass Quallen in solchen Massen an Land treiben, komme dennoch eher selten vor, betont Scheiffarth. „Die Urlauber erkundigen sich bei uns, beschweren sich aber nicht wirklich“, sagt der stellvertretende Kurdirektor von Wangerooge, Christian Pollmann. Nordseeurlauber lassen sich offenbar nicht so schnell von einer kleinen Invasion der Ohrenquallen abschrecken.

Hoffen, dass der Wind sich dreht

Über weite Strecken zieht sich der Glibber entlang des Spülsaums, auch an den Badestränden. Pollmann hofft, dass der Wind bald dreht. „Dann verschwinden die Quallen von allein“, ist sich der Tourismusmanager sicher. Irgendwie tun ihm die Quallen auch leid: „Die sind im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet. Einfach Pech gehabt.“

Die Gallertwesen, die schon angeschwemmt wurden, werden tatsächlich nicht lange am Strand überleben. Dazu der Experte von der Nationalparkverwaltung: „Quallen bestehen zu 98 Prozent aus Wasser, trocknen schnell aus und werden alsbald von Bakterien zersetzt.“ Was dann noch bleibe, sei Nahrung für die Kleinsttiere am Strand – für Larven, Käfer und anderes Getier. Darüber wiederum freuen sich die Strandvögel.

„Der Spülsaum ist ein eigenes, besonderes Biotop“, betont Gregor Scheiffarth. Deshalb werde die Nationalparkverwaltung auch nicht eingreifen und den Strand säubern. „Die Natur macht das schon. Da müssen wir nicht nachhelfen.“ Die Badestrände würden ohnehin gereinigt, vor allem vom Plastikmüll, der vermehrt angeschwemmt werde, sagt der Mann von der Nationalparkverwaltung.

Unterdessen strebt die Saison auf Wangerooge dem Höhepunkt entgegen. Fast eine Million Übernachtungen im Jahr zählt das Urlaubsparadies im Wattenmeer. „Wir haben 7325 Gästebetten auf der Insel und die sind fast alle belegt“, freut sich Christian Pollmann. Ein paar Quallen würden daran wohl kaum etwas ändern.

Auf der Nachbarinsel Spiekeroog sind inzwischen auch vermehrt Ohrenquallen gesichtet worden, ebenfalls am Ostende. Dazu der Bereichsleiter Tourismus, Patrick Klöster: „Ohrenquallen sind im Sommer nichts Ungewöhnliches.“ Vor ein paar Jahren habe es auf der Insel eine Feuerquallen-Invasion gegeben. „Das war schon etwas anderes“, sagt er und hofft, dass es nicht schlimmer kommt.