Die 32 Kilometer lange Strecke nach Cuxhaven fährt das Schiff in weniger als einer Stunde. (Momen Mostafa)

Cuxhaven in Niedersachsen und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sind ab Montag wieder über die Elbe verbunden. Die neue Elbfähre „Greenferry I“ legt erstmals regulär von Brunsbüttel ab.

Die 32 Kilometer lange Strecke nach Cuxhaven fährt das Schiff in weniger als einer Stunde, sagte der Geschäftsführer von Elbferry, Heinrich Ahlers. Das Schiff soll täglich bis in den Abend im Drei-Stunden-Takt rotieren: „Zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven gibt es jetzt nichts Trennendes mehr.“

Vorherige Versuche waren gescheitert

Die letzten beiden Versuche einer Elbverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel waren nach kurzer Zeit gescheitert, der vorerst letzte Fährbetrieb wurde 2017 eingestellt. Auch von 1999 bis 2001 pendelte eine Fähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel.

Ahlers rechnet dieses Mal mit einem Erfolg. „Wir haben ein größeres Schiff, es können mehr Lkw mitgenommen werden“, sagte er. Auf der 130 Meter langen, mit Flüssigerdgas (LNG) betriebenen Fähre haben 150 Autos, 28 Lastwagen sowie 600 Personen Platz. Auch sei die Fähre schneller als die bisherigen. Auch Schwertransporter könnten mitgenommen werden. Es seien schon mehrere Verträge mit Spediteuren und Busunternehmen vereinbart worden. Der Lkw-Transport werde das Hauptgeschäft ausmachen.

Das Schiff soll täglich bis in den Abend im Drei-Stunden-Takt rotieren. (Momen Mostafa)

In der Saison rechnet Ahlers zudem mit zahlreichen Touristen auf dem Schiff. Auch für Reisende Richtung Dänemark sei sie Fähre attraktiv. Als Gesellschafter von Elbferry sind die Reederei Strahlmann und die MTB New Energy aus Brunsbüttel mit an Bord.