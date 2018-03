Damit elektrische Fahrzeuge häufiger genutzt werden, fördert die Metropolregion ein Projekt zur E-Mobilität. (Christina Kuhaupt)

Bremen und das niedersächsische Umland, eine Vorzeigeregion für die Digitalisierung – das ist die Vision der Metropolregion Nordwest. Damit diese Vision Realität wird, hat der Verein am Mittwoch neue Projekte vorgestellt, die er in den nächsten Jahren unterstützt.

Die Metropolregion Nordwest, der Zusammenschluss der Städte Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Delmenhorst, Wilhelmshaven und elf Landkreise, will die Region in den nächsten Jahren besser vernetzen, die Digitalisierung und E-Mobilität fördern. Dazu unterstützt sie ein Pilotprojekt mit 73.500 Euro: „Bremen wird bald fähig zur digitalen Geburt sein“, sagt Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).

Damit meint er ein Projekt, das Eltern nach der Geburt ihres Kindes künftig Papierkram ersparen soll. Bislang müssen Mütter und Väter Geburtsurkunden, Eltern- und Kindergeld schriftlich oder persönlich in der Behörde beantragen. Im Laufe des Jahres 2019 soll das online möglich werden, sagt Sieling. Die Idee: Noch im Krankenhaus willigen Eltern per Unterschrift ein, dass ihre Daten elektronisch an die zuständige Behörde übermittelt werden dürfen.

Reduktion der Bürokratie

Meldet das Krankenhaus die Geburt an das Standesamt, holen sich die Behörden Geburtsurkunde und Einkommensnachweise der Eltern selbstständig ein. Der Bescheid für Eltern- und Kindergeld kommt dann automatisch. „Kein weiterer Behördengang ist nötig, es wird viel Bürokratie reduziert“, sagt Sieling. Das Pilotprojekt hat laut Sieling eine Sondergenehmigung der Bundesregierung erhalten.

Um die Online-Verfahren möglich zu machen, muss allerdings erst noch ein Bundesgesetz geändert werden. Die Metropolregion fördert die Übertragung dieses Projektes auf das Bremer Umland. Außerdem will die Metropolregion Nordwest die Nutzung und Akzeptanz der E-Mobilität erhöhen. Dazu fördert sie das Projekt „Elektromobilität als Schlüssel zur Mobilität“ mit etwa 100.000 Euro.

„Im Rahmen des Klimawandels ist Elektromobilität höchst relevant“, sagt Harald Emigholz, Präses der Handelskammer Bremen und zweiter Vorsitzender der Metropolregion. Mit den Fördermitteln unterstützt die Metropolregion die Kooperation zwischen dem Oldenburger Energiecluster (Olec), ein Netzwerk von 56 Unternehmen, und Automotive Nordwest, ein Verein, der Unternehmen der Automobilbranche aus der Region vernetzt, darunter auch Mercedes.

Mehr zum Thema Die Länder hoffen auf einen Geldregen Der Koalitionsvertrag ist zunächst nicht in Stein gemeißelt - doch unter anderem Bremen hofft auf ... mehr »

Gemeinsam soll die Forschung im Bereich elektronischer Nutzfahrzeuge gefördert werden und ein Fahrzeug für einen Bereich entwickelt werden, in dem es noch keine elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeuge gibt, erklärt Anna Meincke, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest. Das seien etwa Müllabfuhren oder Friedhofsfahrzeuge.

Außerdem will der Verein die E-Mobilität im Tourismus fördern. Ein Ansatzpunkt dafür sei es, einen Leitfaden für Anbieter von Ferienunterkünften zu erstellen, der erläutert, mit welchen Zusatzangeboten sie ihre Unterkunft ergänzen können – wie etwa mit E-Bikes. Die Metropolregion Nordwest fördert insgesamt fünf Projekte mit 520.000 Euro. Außerdem hat der Verein mit der Oldenburger Filmproduktionsfirma Schwarzseher drei Imagefilme erstellt, die den Ruf der Region als attraktiven Arbeitsplatz für Auszubildende, Fachkräfte und Arbeitgeber stärken sollen.