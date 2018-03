Das Medieninteresse war groß, als im Landgericht Verden das Urteil gegen den 49-jährigen Angeklagten gesprochen wurde. (dpa)

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten lebenslängliche Haft wegen Mordes gefordert, die Verteidigung Freispruch verlangt. Das Landgericht Verden hat anders entschieden und den 49-jährigen Angeklagten aus Lingen am Donnerstag wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Schwurgerichtskammer ordnete außerdem die anschließende Sicherungsverfahrung an.

Nach der über siebenmonatigen Hauptverhandlung stehe für die Kammer „ohne Zweifel“ fest, dass der Mann die 23-jährige Berufsschülerin am 12. September 2015 während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug im Klosterforst Loccum getötet habe, hieß es in der nicht einmal einstündigen Urteilsbegründung. Als Todesursache stehe Ersticken durch Würgen fest. Eindeutige Mordmerkmale habe man nicht erkennen können. Dazu wisse man vor allem zu wenig über die Motive für die Gewalttat. „Das eigentliche Geschehen im Wald ist weitgehend im Dunkeln geblieben“, erklärte Vorsitzender Richter Volker Stronczyk.

Keine Informationen zum Motiv

Trotz der Vorstrafen des Angeklagten, der seit 1995 mehrfach wegen Sexualdelikten verurteilt wurde, habe man auch keinen besonders schweren Fall des Totschlags angenommen. Es könne sich um eine spontane Tat gehandelt haben. Wann und wo genau sich Täter und Opfer begegneten, habe nicht ergründet werden können; auch nicht, ob sie sich möglicherweise vorher kannten. Es sei davon auszugehen, dass es vor dem gewaltsamen Tod der jungen Frau zu sexuellen Handlungen gekommen sei.

Der gesamte Ablauf habe nur „grob“ rekonstruiert werden können, so Stronczyk weiter. Aber: „Der Angeklagte hat sie erwürgt“. Und beim Würgen habe er den Tod der jungen Frau „bedingt vorsätzlich“ in Kauf genommen. Die Kammer verkenne nicht, dass eine „recht schmale“ Tatsachengrundlage bestanden habe. Doch die „ganz wichtige“ Gesamtwürdigung der gegen den Angeklagten sprechenden Indizien lasse nur „den einzigen richtigen Schluss zu, dass er sie getötet hat“.

Die Feststellungen beruhten im Wesentlichen auf dem Sachverständigengutachten. Als „zentrales Indiz“ bezeichnete Richter Stronczyk das Kaugummipapier, das neben der Brille der Getöteten am mutmaßlichen Tatort gefunden wurde. Es wies eindeutige DNA-Spuren des Angeklagten auf. Am Tattag war der damalige „Patient“ des Maßregelvollzugs mit zwei Kratzern im Gesicht vom Ausgang in die Klinik zurückgekehrt. Mehrere Personen hatten die Verletzungen gesehen, ein Mitarbeiter auch schriftlich notiert.

DNA-Spuren des Angeklagten

Man hätte sich auch eine fotografische Dokumentation gewünscht, sagte Stronczyk. „Teil-DNA“ des gelernten Landschaftsgärtners war auch unter den Fingernägeln des Opfers entdeckt worden. Es komme keine andere Person als Täter in Betracht, betonte der Vorsitzende und wandte sich dabei auch an den Vater der Getöteten. Er hatte seine Tochter acht Tage nach deren spurlosem Verschwinden an einer versteckten Stelle im Forst gefunden und war nach den ersten Ermittlungen als Beschuldigter geführt worden.

Der Klosterforst-Fall hatte auch deshalb für großes Aufsehen und Auswirkungen bis in den niedersächsischen Landtag gesorgt, weil der Maßregelvollzug einmal mehr in die Kritik geriet. Auch über dem Indizienprozess schwebte immer wieder die Frage, wie dem als hoch rückfallgefährdet eingestuften Sexualstraftäter unbegleiteter Freigang gewährt werden konnte, zumal nach der letzten Verurteilung auch Sicherungsverwahrung angeordnet worden war. Welche Konsequenzen nun daraus zu ziehen seien, müssten andere Organe entscheiden, so das Gericht: „Wir waren hier nicht als Untersuchungsausschuss tätig“.