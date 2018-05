Teenager auf Vatertagstour: Nicht selten enden solche Feiern mit einer Alkoholvergiftung. (dpa)

Der Landkreis Wittmund greift durch. Nachdem bei Maifeiern zahlreiche Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, will die Verwaltung Eltern nun für die Rettungseinsätze zur Kasse bitten. Das gelte natürlich auch für die Einlieferung nach einer Vatertagstour, erklärt Landkreissprecher Ralf Klöker mit Blick auf den Himmelfahrtstag.

Der Landkreis Wittmund ist damit der erste in Niedersachsen, der nicht nur präventiv gegen Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen vorgeht. „Wir wollen den betroffenen Eltern und Jugendlichen ein deutliches Signal geben“, erklärt Klöker und hofft auf den erzieherischen Effekt. Denn die Rechnung kann durchaus teuer werden. So kostet ein Einsatz der Wittmunder Rettungskräfte durchschnittlich 500 Euro, mit Notarzt sind es sogar 1100 Euro.

„Wir wollen verhindern, dass an Himmelfahrt wieder so viele Jugendliche wegen Alkolmissbrauchs ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen“, erklärt der Landkreissprecher. Die Idee hatten die Wittmunder Rettungskräfte. Sie hatten in der Nacht zum ersten Mai neun Einsätze wegen alkoholisierter Teenager. Neun Mal mussten sie viel zu junge Komasäufer ins Krankenhaus bringen, einmal sogar einen Notarzt anfordern.

Nicht nur in Wittmund, sondern auch in den kleinen Dörfern wie Holtgast oder Carolinensiel waren es vor allem 15- und 16-Jährige, die wegen einer Alkoholvergiftung behandelt werden mussten. „Jungen wie Mädchen gleichermaßen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Tatsächlich können sich die Eltern das Geld für den Rettungseinsatz von der Krankenkasse zurückholen.

Diese muss ungeachtet dessen, ob die Alkoholvergiftung selbst verschuldet ist oder nicht, die Kosten übernehmen. „Wir fragen nicht nach der Schuld“, erklärt der Sprecher der Krankenkasse AOK Niedersachsen, Carsten Sievers. Bei einer Sportverletzung würde ja auch niemand fragen, wer schuld ist. Ähnlich sei es bei den Folgen von Fettleibigkeit oder den Folgen des Rauchens.

„Wenn die Rechnung kommt, zahlen wir selbstverständlich“, beruhigt der AOK-Sprecher. Dennoch hofft auch er auf den erzieherischen Effekt der Wittmunder Aktion. „Ich denke, dass viele Eltern die Rechnung nicht einschicken, weil sie sich schämen, und schon dafür sorgen, dass ihre Kinder die Rechnung am Ende selbst bezahlen.“ Sievers geht allerdings auch davon aus, dass viele Eltern gar nicht wissen, dass die Krankenkasse die Kosten für den Rettungseinsatz in einem solchen Fall übernimmt.

Auch auf Prävention wird gesetzt

Im Landkreis Rotenburg war es vor ein paar Jahren zu Alkoholexzessen am Bullensee gekommen. Der See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Als am Maifeiertag gleich eine ganze Reihe alkoholisierter Teenager von Rettungskräften behandelt werden musste, stellte der Landkreis die Dienstleistung in Rechnung. „Das war jedoch ein Einzelfall“, weiß Landkreissprecherin Christine Huchzermeier. „Grundsätzlich stellen wir den Rettungsdienst nicht in Rechnung.“

Nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Statistik in Hannover ist die Zahl der 14- bis 17-Jährigen, die wegen eines Alkoholrausches in eine Klinik eingeliefert werden mussten, in den vergangenen zehn Jahren von 1212 (2006) auf 1345 (2016) gestiegen. Die meisten Betroffenen waren männlich (752). Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. Die häufigsten Einlieferungen gab es laut Statistik in der Region Hannover. Bundesweit war die Zahl der jugendlichen Komasäufer (15-20 Jahre) laut Bundesamt für Statistik in Wiesbaden zuletzt um etwa zwei Prozent auf 19 679 gestiegen.

„Wir setzen nicht nur auf Sanktion, sondern auch auf Prävention“, betont Wittmunds Landkreis-Sprecher Klöker. So habe der Landkreis einen Präventionsrat und unterstütze verschiedene Schulprojekte, die Jugendliche für das Thema Alkoholismus sensibilisieren sollen, damit es gar nicht erst zu solchen Alkoholexzessen kommt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) indes bezweifelt, dass Jugendliche heute mehr Alkohol trinken als früher. Es werde nur früher der Rettungsdienst gerufen, erklärte Daniel Schulte, der Rettungsdienstleiter für Niedersachsen.