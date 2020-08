Wieder voll ausgelastet. Die Kurklinik Strandrobbe in Cuxhaven. (Strandrobbe Cuxhaven)

Therapiepläne per Videokonferenz, Mahlzeiten in Schichten, strenge Hygienekonzepte: Im April noch standen viele Eltern-Kind-Kurkliniken kurz vor dem Aus; inzwischen laufen sie trotz Corona wieder im Hochbetrieb. „Aktuell sind wir voll ausgelastet und betreuen 64 Familien“, berichtet Heinz Rüsch, Geschäftsführer der Kurklinik Strandrobbe in Cuxhaven. Anfang September startet ein neuer Durchgang, auch dieser ist fast komplett belegt. „Wir freuen uns bereits heute sehr auf die neuen Herausforderungen, die sich in jeder Kur ergeben“, erklärt Rüsch.

Vor vier Monaten klang der Geschäftsführer noch ganz anders. Wegen der Pandemie mussten die Eltern-Kind-Kliniken zwangsweise schließen. Eine Kompensation war nicht in Sicht. Denn durch ein Versäumnis im eilig verabschiedeten „Krankenhausentlastungsgesetz“ fielen sie – anders als etwa die allgemeinen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen – nicht unter den finanziellen Rettungsschirm der Bundesregierung. Betroffen waren bundesweit 130 Kliniken, die jährlich über 120.000 Familien medizinisch betreuen. Zwei Dutzend dieser Einrichtungen befinden sich in Niedersachsen – unter anderem auf den Ostfriesischen Inseln Borkum und Langeoog, in Norden und Wiefelstede, in Braunlage und Zorge bei Bad Sachsa. Mit einer Online-Petition machten Betreiber und Patienten Druck; Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sorgte schließlich für Abhilfe mit Überbrückungshilfen.

Pause für Reparaturen genutzt

Die Strandrobbe in Cuxhaven zählt mit rund 1100 Familien pro Jahr, darunter auch viele aus Bremen, zu den mittelgroßen Einrichtungen. Sie nutzte die Zwangspause fürs Streichen der Außenfassade, für die Behebung eines Wasserschadens im Solebad, die Umstellung der kompletten Beleuchtung auf energiearme LED-Lampen und Reparaturen der unterirdischen Abwasserleitungen. Die Mitarbeiter, deren Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent dank der beiden Gesellschafterfamilien aus Bremen aufgestockt wurde, entwickelten ein ganz neues, vom Gesundheitsamt abgesegnetes Hygienekonzept für den Neustart des Kurbetriebs im Juli.

Abstand ist darin das Hauptgebot. Bereits die Anreise wird entzerrt, die Familien in drei Kleingruppen, so genannte Kohorten aufgeteilt. Die Eingangsgespräche für die von den Krankenkassen finanzierten Kuren finden vorab von zu Hause aus mittels Videokonferenz statt. „Wenn die Patienten bei uns eintreffen, steht ihr Therapieplan schon“, erklärt Rüsch. „Wir müssen nur noch die übliche Eingangsuntersuchung mit Blutdruck-, Fieber- und Gewichtmessen machen.“ Auch ihre Abschlussgespräche führen die Ärzte via Bildschirm mit den Kurgästen, die dazu in ihren Appartements bleiben. „Hierdurch vermeiden wir Menschenaufläufe in den Praxisräumen und gewinnen für unsere Patienten zusätzliche Therapiezeiten.“ Die strikte Trennung gilt auch im Restaurant. „Wir essen kohortenweise zu drei unterschiedlichen Zeiten morgens, mittags und abends. Pro Tisch ist nur eine Familie erlaubt“, sagt der Klinikleiter. Den Speisesaal habe man zudem um ein 100 Quadratmeter großes Zelt erweitert, in dem nun die Speisen gereicht würden. „Unsere Kurgäste“, erzählt Rüsch stolz, „sind sehr von unseren neuen Abläufen begeistert.“ Viele Familien planten bereits ihren nächsten Aufenthalt in der Fachklinik.

Familie Schmitz aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn ist zufrieden. (Pirvat)

Selbstverständlich scheint dies nicht. Denn die Strandrobbe zählt nach eigenen Angaben zu den wenigen Häusern, die vor Anreise von ihren Gästen einen Corona-Test mit negativem Ergebnis verlangen. „Sonst nehmen wir die Familien nicht auf“, sagt Rüsch unmissverständlich. Angesichts steigender Infektionszahlen sei andernfalls das Risiko für die 110 Mitarbeiter und die anderen Familien viel zu hoch. Es gelte schließlich zu bedenken, dass beim neuen Durchgang im September etliche Kinder aus Nordrhein-Westfalen dabei seien, die schon wieder mehrere Wochen Schule hinter sich hätten.

Den Test müssen die Familien bislang selbst bezahlen. Rüsch fordert allerdings eine Übernahme durch den Staat. „Das muss wie bei Reiserückkehrern kostenlos sein.“ Gleiches müsse für die alle drei Wochen fälligen Tests der Mitarbeiter gelten. Die Strandrobbe habe durch Corona einen erheblichen Mehraufwand, etwa für Schutzbrillen, Temperatur-Gesichtsscanner, Desinfektionsmittel. „Das kostet alles ein Heidengeld, das zahlen wir aus eigener Tasche“, beklagt der Geschäftsführer und ruft auch hier nach staatlicher Hilfe. So erstatte die Deutsche Rentenversicherung den Reha-Kliniken für Hygienemaßnahmen pro Patient und Tag acht Euro.