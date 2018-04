Die ersten Landwirte haben bereits mit der Ernte des Freilandspargels begonnen. (dpa)

Die ersten Landwirte haben mit der Ernte des Freilandspargels in Niedersachsen begonnen. Und mit dem für die nächste Woche erwarteten sonnig-warmen Wetter werde die Ernte des Edelgemüses richtig anlaufen, sagte der Chef der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst.„Ende nächster Woche wird es bundesweit Spargel geben.“

Noch müssten die Verbraucher mit relativ hohen Preisen rechnen, sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn. Wobei die Preise im Süden Deutschlands wegen des sonnigeren Wetters und der größeren Erntemenge etwas unter denen im Norden und Westen liegen dürften.

Eine belastbare bundesweite Statistik über die Verbraucherpreise gebe es zwar noch nicht, aber der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerproduzenten habe einen Durchschnittspreis bei der Direktvermarktung von 16,50 Euro gemeldet. Je nach Qualität könne der Preis nach oben oder unten abweichen. „Dieses ist das erste Wochenende, an dem wir tatsächlich Mengen auf dem Markt haben und die Witterungsbedingungen gut sind, das lässt Nachfrage erwarten – da sehe ich den Preis noch nicht massiv runtergehen“, sagte Koch.

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet mit vielen Spargel-Fans. „Die Nachfrage nach Lebensmitteln aus der Heimat wird immer größer und größer“, teilte sie am Freitag mit. „Spargel ist für mich ein herausragendes Beispiel für gesundes, schmackhaftes Saisongemüse aus der Region.“ Nach Angaben des Agrarministeriums haben im vergangenen Jahr rund 1800 Betriebe auf etwa 23 000 Hektar Spargel angebaut. Die Erntemenge betrug demnach etwa 130 880 Tonnen.

400 Betriebe in Niedersachsen

Aus Sicht der niedersächsischen Spargelerzeuger sei der im Vergleich mit dem Vorjahr späte Ernte-Anlauf eher positiv, sagte Eickhorst. 2017 habe es früh Spargel gegeben, aber der Verbraucher habe ihn noch nicht nachgefragt. Nach wie vor beginne für einen Großteil der Verbraucher die Spargelsaison zwischen Mitte bis Ende April und Anfang Mai. „Letztes Jahr haben wir sehr früh angefangen und haben Spargelmengen gehabt, und der Verbraucher war noch nicht so weit. Jetzt ist es genau anders­herum, der Verbraucher fragt Spargel nach“, sagte Eickhorst.

In Niedersachsen gibt es nach Angaben der Landwirtschaftskammer in Oldenburg rund 400 landwirtschaftliche Betriebe, die Spargel anbauen. Dass die Erntemengen mit sonnigem Wetter rasch steigen, hängt auch mit modernen Anbaumethoden zusammen. Die Landwirte bedecken die Spargel-Dämme mit Folien, mit denen sich das Wachstum des Gemüses beschleunigen und steuern lässt. Auch sind inzwischen Dreifachabdeckungen beliebt. Dabei wird über die Tunnel, in denen die Dämme mit schwarzer Folie abgedeckt sind, noch eine weitere Folie aufgelegt.