Der NST hatte in einer Umfrage in 60 Städten und Gemeinden betont, dass 3658 Krippenplätze fehlen, was 244 fehlenden Krippengruppen entspräche. Zudem fehlten 2300 Kindergartenplätze. Dies seien etwa 92 Kindergartengruppen.

Regierungssprecherin Anke Pörksen wies darauf hin, dass die Landesregierung in der Sache stets dialogbereit sei. Sie sagte aber auch: „Wir wissen im Moment ja noch nicht einmal, wo die Engpässe bestehen sollen.“ Eine genaue Analyse der Situation habe daher erst einmal Vorrang. Allerdings wies auch sie darauf hin, dass es sich grundsätzlich um die Zuständigkeit der Kommunen handle.

Der Städtetag reagierte positiv auf das Gesprächsangebot, will vor einer Herausgabe der Daten aber erst einmal Rücksprache mit den betroffenen Kommunen halten. „Wir prüfen, was wir an Zahlen weitergeben können“, sagte NST-Geschäftsführer Ulrich Mende. „Ich hoffe, dass Frau Pörksen es ernst meint und sich eine Gesprächsbereitschaft einstellt.“ Er forderte erneut die Möglichkeit einer zeitweisen Aufstockung der Gruppengrößen.