Der Vogel hatte in Panik den Gehegezaun zerstört und war über die ausgeschalteten Elektronetze gesprungen. Ein Zeuge entdeckte den Vogel am Sonnabend einen Kilometer vom Grundstück entfernt und alarmierte die Polizei. Der Nandu ließ Menschen nicht näher als 20 Meter herankommen, so dass ein Jäger dazugeholt wurde. Der Besitzer hält noch drei weitere Nandus.