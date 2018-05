Osnabrück

Entwarnung nach Unwettern

dpa

Osnabrück. Nach den schweren Gewittern am Muttertag gibt der Deutsche Wetterdienst für Niedersachsen Entwarnung: Mit weiteren Starkregenschauern ist in dieser Woche nicht mehr zu rechnen. Wie ein Sprecher des Wetterdienstes am Montag sagte, soll es bis zur Mitte der Woche überwiegend sonnig bei bis zu bei 29 Grad werden.