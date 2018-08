Durch Erdgasförderung ausgelöst?

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erdbeben der Stärke 2,9 in Niedersachsen bleibt ohne Schäden

Am frühen Donnerstagabend hat es in Niedersachsen ein Erdbeben der Stärke 2,9 gegeben. Als Ursache des Bebens ist ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung in der Region denkbar.