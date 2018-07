In der Erdgasregion um Rotenburg macht sich die Bevölkerung Sorgen über mögliche Zusammenhänge mit einer erhöhten Krebsrate. (FOCKE STRANGMANN)

Zuletzt meldete der Landkreis Vechta eine erhöhte Nierenkrebsrate in der Gemeinde Holdorf. Zuvor hatte Osterode im Harz für den Ortsteil Petershütte eine ungewöhnliche Häufung von Hirntumoren festgestellt. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, warum gerade in der Samtgemeinde Bothel (Landkreis Rotenburg) so viele Menschen an Blutkrebs erkrankten. Das niedersächsische Krebsregister registriert die Fallzahlen. An der Ursachenforschung arbeiten die Gesundheitsämter der Landkreise in Kooperation mit dem Landesgesundheitsamt. Ergebnisse aber sind selten eindeutig – oder lassen weiter auf sich warten.

„Wir haben inzwischen Rückmeldungen von allen Betroffenen. Die Fragebögen gehen bald raus“, sagt der Sprecher des Landkreises Vechta, Jochen Steinkamp. Der Landkreis arbeitet an der Aufklärung einer auffälligen Nierenkrebsrate in Holdorf. In dem 7000-Einwohner-Ort erkrankten zwischen 2010 und 2016 insgesamt 20 Personen an Nierenkrebs. Das geht aus Meldungen an das epidemiologische Krebsregister Niedersachsen hervor. Die Behörden hätten für den Zeitraum allenfalls sieben Neuerkrankungen in Holdorf erwartet.

Ungewöhnliche Häufung tödlicher Hirntumore

Ende Januar meldete Osterode im Harz eine ungewöhnliche Häufung tödlicher Hirntumore. Binnen acht Jahren starben vier Bewohner im Ortsteil Petershütte an einem Glioblastom. Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Gesundheitsbehörden alarmiert. Statistisch betrachtet wäre allenfalls ein Fall in dem 700 Einwohner zählenden Ortsteil erwartet worden. Eine Befragung der Angehörigen ergab keinen Hinweis auf eine gemeinsame Ursache der Krebsfälle. Die Region gilt als belastet – durch den Bergbau und die Rüstungsindustrie. Der Landkreis Göttingen nimmt entsprechende Sorgen der Bevölkerung ernst. Die Umweltbehörde lässt nun die sogenannten „Schluckbrunnen“ in Petershütte untersuchen.

Selten aber liefern die Daten wissenschaftliche Beweise für einen Zusammenhang von Altlasten und Krebserkrankungen. Nachdem eine erhöhte Blutkrebsrate in der Samtgemeinde Bothel festgestellt worden war, ergab die Befragung der Bevölkerung einen möglichen Zusammenhang mit Rückständen aus Bohrschlammgruben der Erdgas- und Erdölindustrie. Das Land Niedersachsen gab daraufhin zwei Gutachten in Auftrag, deren Ergebnisse für Anfang 2019 erwartet werden. Untersucht wird unter anderem die Belastung der Bevölkerung mit Benzol und Quecksilber.

Wegen der erhöhten Krebsraten in einzelnen Regionen hatte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) im Umfeld von 200 der insgesamt 455 Erdgasförderplätze in ganz Niedersachsen Proben genommen und diese auf Schwermetalle, unterschiedliche Kohlenwasserstoffe, Dioxine und Furane sowie auf Radioaktivität hin untersucht. „In Holdorf, Osterode und Bothel haben wir nichts gefunden“, erklärt LBEG-Sprecherin Heinke Traeger auf Nachfrage. Die Ergebnisse des Bodenuntersuchungsprogramms sind auf dem Kartenserver des Landes Niederachsen online abrufbar.

Wer auf der Karte nach Altlasten sucht, wird jedoch fündig. Sowohl in der Nähe von Holdorf, als auch von Osterode und Bothel zeigt die interaktive Karte eine Häufung von Gruben mit Altablagerungen. „Gefahrenabwehrmaßnahmen“ sind dort laut Legende erforderlich. Das bedeutet in der Regel eine Sanierung des Bodens, die nun dem Verursacher, also der Industrie obliegt. Das LBEG geht von insgesamt 500 Bohrschlammgruben in Niedersachsen aus. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Neue Gruben werden nicht mehr genehmigt, weil eine Entsorgung in dieser Form heutzutage nicht mehr erlaubt ist.

Regionales Krebsmonitoring in der Pilotphase

Um eine erhöhte Krebsgefahr frühzeitig zu erkennen, hat das Land Niedersachsen ein regionales Krebsmonitoring auf den Weg gebracht, das sich allerdings noch in der Pilotphase befindet. So wurde die erhöhte Nierenkrebsrate in Holdorf erst durch die Auswertung der Fallzahlen auf Gemeindeebene erkannt. Der Sprecher des Landesgesundheitsamtes, Holger Scharlach, sieht das Monitoring mit gemischten Gefühlen: „Auf der einen Seite können wir regionale Krebshäufungen frühzeitig erkennen. Auf der anderen Seite wollen wir die Bevölkerung nicht unnötig beunruhigen.“ Das sei vor allem deshalb so schwierig, weil das Monitoring meist nichts über die Ursachen aussage.

„Aufklärung bleibt vor allem dort schwierig wo kein eindeutiger Verursacher bekannt ist“, heißt es in einer Sonderauswertung des regionalen Krebsregisters. Anders verhält es sich bei Krebs durch Asbest. Hier zeigt das regionale Krebsmonitoring auffällige Werte für Emden, Delmenhorst, Ganderkesee, Achim und Weyhe. Betroffen sind vor allem ehemalige Werftarbeiter, die den krebserregenden Stoff in den Docks von Emden und Bremen eingeatmet haben.

Um den Krebs besser bekämpfen zu können, hat Niedersachsen ein klinisches Krebsregister eingerichtet, das nach einer mehrmonatigen Probephase zum 1. Juli den Regelbetrieb aufgenommen hat. Hier werden nicht nur Neuerkrankungen und Sterbefälle erfasst, sondern auch Behandlungserfolge und Misserfolge dokumentiert. Ärzte und Zahnärzte sind gegenüber dem Krebsregister meldepflichtig.