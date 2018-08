Die Besitzer stellten jeweils ein Einschussloch in ihren Wohnanhängern fest. Bei einer späteren Überprüfung fand die Polizei auch Projektile im Innenraum der Wohnwagen.

So wurde im ersten Fall der Wohnanhänger eines 48-Jährigen aus Oldenburg beschossen. Der Mann entdeckte das Loch auf der rechten Seite des Wohnanhängers, als er auf einem Parkplatz an der A 28 eine Pause einlegte. Am selben Tag war ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Diepholz mit einem Gespann auf der A 1 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs. Auch an seinem Wohnanhänger stellte er Beschädigungen an der rechten Seite fest.

Einen ähnlichen Vorfall gab es am Dienstag auf der Autobahn 28: Der 60-jährige Fahrer eines Sattelzuges stellte einen Schaden in seiner Windschutzscheibe fest, nachdem er bei Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) eine Autobahnbrücke passiert hatte. Gleichzeitig war ihm laut Polizei auf der Brücke ein Mann mit Waffe aufgefallen.

Die Beamten prüfen nun, ob die Vorfälle zusammenhängen. „Wir gehen aber bisher nicht davon aus. Dafür ist der Tathergang zu unterschiedlich“, sagte ein Sprecher. Auf den Sattelzug sei die Schussabgabe frontal erfolgt, die Wohnanhänger wären jedoch nur seitlich getroffen worden. Außerdem bestehe eine zu große räumliche Distanz zwischen den Orten, an denen sich die Vorfälle ereigneten.