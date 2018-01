Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wurde ein Wolf in Niedersachsen von einem Auto erfasst und getötet (Archivbild). (dpa)

In der Höhe eines Gewerbegebiets zwischen Wittorf und Bardowick hatte der Wolf eine Landstraße überquert. Er verendete noch am Unfallort. Auf der B4 bei Gifhorn und der A27 bei Kirchlinteln war in den ersten Tagen des Jahres bereits je ein Wolf überfahren worden. Seit Anfang 2003 sind in Niedersachsen damit 25 Wölfe bei Verkehrsunfällen gestorben. Die Landesjägerschaft geht davon aus, dass derzeit bis zu 150 Wölfe in Niedersachsen leben.

Ein Dossier des WESER-KURIER über ein Raubtier, seine Lebensräume und die Mythen, die es umgeben finden Sie hier.