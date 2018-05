Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit sind in Niedersachsen vergiftete Mäusebussarde aufgefunden worden. (dpa)

Erneut sind in Niedersachsen Greifvögel einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Das hat das jetzt bekannt gewordene Ergebnis der Untersuchung von acht Mäusebussard-Kadavern aus dem Landkreis Stade durch das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) ergeben. Wie Christian Schmidt, Sprecher des Landkreises Stade erläutert, habe die toxikologische Untersuchung in den Mägen der toten Greifvögel – und einer in unmittelbarer Nähe gefundenen toten Ratte – den Wirkstoff Parathion-Ethyl nachgewiesen.

„Besser bekannt ist der Wirkstoff unter dem früheren Handelsnamen E 605. Derartige Produkte sind bereits seit 2002 verboten und dürfen weder verkauft noch verwendet werden“, heißt es in einer Mitteilung Schmidts vom Mittwoch. „Die Kreisverwaltung erstattet Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.“ Mitglieder des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) hätten Anfang März bei der Kreisverwaltung den Fund mehrerer verendeter Mäusebussarde im Gebiet zwischen Himmelpforten und Großenwörden gemeldet.

Mehr zum Thema Tat über längeren Zeitraum Unbekannter vergiftet neun Greifvögel im Kreis Cloppenburg Mit präparierten Tierkadavern hat ein Unbekannter neun Greifvögel im Landkreis Cloppenburg ... mehr »

Nur wenige Kilometer entfernt habe zwei Wochen später ein Mitarbeiter des Naturschutzamtes Stade drei weitere tote Bussarde und in deren unmittelbarer Nähe die tote Ratte gefunden, so Schmidt. Die Untersuchungen beim Laves hätten zunächst keine auffälligen Befunde ergeben, auch die Vogelgrippe habe als Todesursache rasch ausgeschlossen werden können, woraufhin Gift als mögliche Todesursache überprüft wurde – mit Erfolg.

Bereits vor fünf Jahren waren im Landkreis Stade innerhalb weniger Wochen 14 verendete Mäusebussarde gefunden worden. Eine Vergiftung wurde damals nicht ausgeschlossen. Das Ergebnis der damaligen Untersuchungen war am Mittwoch beim Landkreis nicht zu erfahren.

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

In Cappeln im Landkreis Vechta hatte erst im April der Fall neun vergifteter Greifvögel für Aufsehen gesorgt. Neben sieben Mäusebussarden und zwei Habichten, die wiederum von Nabu-Mitgliedern entdeckt worden waren, hatten Dutzende mit Gift präparierte Tauben-, Fasanen, Enten- und Hasenkadaver sichergestellt werden können.

Ludger Frye, Nabu-Vorsitzender aus dem Nachbarlandkreis Vechta, erinnerte an die gemeinsame Erklärung von Ministerium, Nabu, Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund), Jägerschaft und weiterer Verbände aus dem Jahr 2007. Gemeinsam wenden sich die Unterzeichner darin gegen die illegale Verfolgung von Greifvögeln in Niedersachsen.

Mehr zum Thema Verbotenes Gift im Jagdrevier Jäger im Fokus der Ermittler Im Fall der vergifteten Greife in Cappeln hat die Polizei eine Hauptverdächtigen: Ein Jäger soll ... mehr »

Die Untersuchungen im Cappelner Fall seien noch nicht abgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Verdacht hatte sich schnell gegen einen Jäger gerichtet. Dort wie in Stade geht es um Verstöße gegen das Naturschutz- und möglicherweise das Jagdrecht.

Im Kreis Stade übrigens leben nicht nur Raubvögel, sondern auch das Federvieh gefährlich: Kürzlich wurden dort von einem Außendeichgelände bei Drochtersen 40 Enten, 15 Gänse und 22 Hühner gestohlen. Vor allem was die wehrhaften Gänse betrifft, ist sich Polizeisprecher Rainer Bohmbach sicher: „Da wusste jemand, was er tut.“