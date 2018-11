Streng bewacht von einem Justizwachtmeister betritt Niels Högel (hinten) den improvisierten ­Gerichtssaal in den Weser-Ems-Hallen. (Mohssen Assanimoghaddam, dpa)

Oldenburg. Niels Högel starrte lange auf das Foto des Mannes. Es ist das Bild eines seiner vermeintlichen Opfer: Bernhard B., gestorben am 14. September 2001. Weil Högel ihm eine tödliche Überdosis des Herzmedikaments Gilurytmal gespritzt haben soll, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Högel blickte am dritten Prozesstag vor dem Landgericht Oldenburg, das wegen der Größe des Verfahrens für diese Verhandlung den Großen Festsaal der Weser-Ems-Hallen zum Außenstandort gemacht hat, konzentriert auf das Foto, das ihm die Rechtsanwältin des Sohns von Bernhard B. gegeben hatte. Högel schüttelte leicht den Kopf. „Nein. Tut mir leid“, sagte er. Keine Erinnerung ploppte hoch.

„Was macht das Bild mit Ihnen?“, fragte die Rechtsanwältin. „Es löst Traurigkeit und Schuld in mir aus“, sagte Högel. Und dann schob er noch nach: „Ob man mir das glaubt oder nicht. Aber es macht mich traurig, wenn ich Fotos der Menschen sehe, die durch meine Hand ihr Leben verloren haben. Ich kann das nicht wieder gut machen. Wenn es einen Weg dafür gäbe, würde ich ihn gehen. Aber ich mache das hier in der vollen Überzeugung, dass ich möglichst jedem Angehörigen eine Antwort geben kann.“

Högel ist bemüht, sich an die Fälle zu erinnern. Und auch, seine früheren Erinnerungslücken zu erklären. Lange stritt er ab, nicht nur in Delmenhorst, sondern auch in Oldenburg Patienten manipuliert zu haben, wie es in der Sprache dieses Prozesses so technisch heißt. Manipuliert bedeutet: Högel hat schwer kranke Intensivpatienten zwischen Februar 2000 und Juni 2005 mit Medikamenten vergiftet und an den Rand des Todes oder sogar darüber hinaus gespritzt, um sich anschließend bei ihrer Wiederbelebung zu profilieren. Häufig gelang es, unvorstellbar oft aber nicht. Die 100 nun angeklagten Fälle sind wohl nur ein Teil der betroffenen Patienten.

Diejenigen, die feuerbestattet wurden (und das war rund die Hälfte aller Verdachtsfälle), konnten nicht mehr nachträglich untersucht werden. Die Unmenschlichkeit der Taten wird im aktuellen Prozessablauf deutlich, weil nun zuerst Fall für Fall abgefragt wird, an was sich Högel erinnern kann. 100 Tote als fortlaufende Nummern.

Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann weiß, wie kalt-technokratisch das gerade auf die Hinterbliebenen wirken muss. Er hat sich bereits im Vorfeld für die manchmal sehr sachliche Sprache der Juristen entschuldigt. Und er spricht bewusst an diesem Tag nicht von weiteren Fällen, sondern von „Schicksalen“. Bernhard B. ist an diesem Tag das erste dieser Schicksale, 23 weitere werden folgen, an 13 kann er sich erinnern. Der Fall von Bernhard B. gehört nicht dazu.

Da half auch das Foto nicht als Gedächtnisstütze. Im Vorfeld hat der Angeklagte zur Vorbereitung schon sämtliche Patientenunterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Das war auch nötig. Denn oft kann er sich nur an die Krankengeschichte erinnern, Auffälligkeiten, Besonderheiten. Aber eben nicht an den Menschen, was er auch damit erklärt, dass er später auf der herzchirurgischen Intensivstation in Oldenburg vor allem auf die Monitore, auf die Maschinen, die Apparatemedizin geachtet habe, nicht an die oft so gleich aussehenden Patienten mit den Schläuchen für die künstliche Beatmung im Gesicht.

Mittlerweile wurde Högel zu 50 der 100 ihm vorgeworfenen Morde vernommen. Bei den 36 Fällen am Klinikum Oldenburg räumte er ein, 22 Patienten mit Medikamenten in eine lebensbedrohliche Krise gespritzt zu haben. In zwölf Fällen hatte er keinerlei Erinnerung, zwei Mal bestritt er, dass er etwas mit dem Tod oder den gefundenen Medikamenten­rückständen in den Leichnamen zu tun zu habe. In Delmenhorst gab er bei den 14 besprochenen Fällen bislang in vier Fällen zu, die Patienten mit einer Medikamentenüberdosis vergiftet zu haben. In acht Fällen hatte Högel keine Erinnerung, in zwei Fällen verneinte er, etwas mit dem Tod der Patienten zu tun zu haben.