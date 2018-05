Wird am Freitag in seiner Heimatstadt Buxtehude geehrt: Michael Schulte, der beim ESC in diesem Jahr den vierten Platz belegte. (dpa)

Der Buxtehuder und Überraschungs-Vierte beim Eurovision Song Contest, Michael Schulte (28), singt für seine neue Heimat: Am Freitag wird Schulte gegen 16.30 Uhr auf dem Balkon des Historischen Rathauses öffentlich auftreten, eventuell auch vor dem Gebäude, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. "Wir hoffen, dass ganz viele Buxtehuder kommen werden." Schulte lebt seit vergangenem Jahr in Buxtehude.

Zuvor empfängt Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt Schulte im Historischen Rathaus. Geplant ist ein kurzes Gespräch hinter verschlossenen Türen, anschließend soll sich der Sänger im Ratssaal ins Goldene Buch der Stadt eintragen. "Wir werden Michael Schulte einen gebührenden Empfang bereiten", sagte die Bürgermeisterin. (dpa)