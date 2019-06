Westlich der Stadt Achim soll ein Gewerbegebiet entstehen. Die Pächter der Fläche fürchten nun um ihre Existenz. (Christian Walter)

Die in Achim aktiven Landwirte, die Felder in dem Gebiet bewirtschaften, in dem das Projekt Achim-West realisiert werden soll, fürchten um ihre Existenz. Das haben sie jetzt zusammen mit Kreislandwirt Jörn Ehlers geäußert. Die meisten dieser Landwirte sind nur Pächter der Flächen und keine Flächeneigentümer – da die einzelnen Flurstücke sehr klein sind, kommen auf einen Bauer im Schnitt 20 bis 30 Verpächter.

Das heißt: Von einem Verkauf der Ländereien an die Stadt Achim für die Realisierung eines Gewerbegebiets und für Kompensationsflächen haben sie im Gegensatz zu den Eigentümern gar nichts, stattdessen verlieren sie ihre Pachtverträge und wertvollen Boden. Laut Jörn Ehlers gehen im Schnitt pro aktivem Betrieb 30 Prozent Fläche verloren, im Extremfall sind es seiner Einschätzung nach sogar über 70 Prozent.

Da trotz aller Gutachten, die die Projektgesellschaft Achim-West bisher in Auftrag gegeben hat, die Situation der Landwirtschaft nicht betrachtet wurde, hat die Stadtverwaltung den Landwirten nun eine Betroffenheitsanalyse versprochen. Das, nachdem sie die Bauern nicht ausreichend informiert, aber bereits Flächen angekauft hatte.