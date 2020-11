Im Frühjahr wurde das Restaurant Martini in Syke Ziel eines Brandanschlags. Wenige Monate später gab es ähnliche Anschläge auch in Gnarrenburg sowie in Ganderkesee. (Vasil Dinev)

Rechtsextremismus-Experte: Ermittlungen zu Brandanschlägen bündeln

Die Ermittlungen zu drei mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlägen im Umland von Bremen sollten nach Ansicht eines Experten gebündelt werden. „Wenn es die Arbeitshypothese einer Serie gibt, sollte es auch eine Sonderkommission geben“, sagte André Aden, Mitarbeiter der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bremen. Bei Verdacht auf Terror könnte sogar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen, sagte er.

In den niedersächsischen Orten Syke, Gnarrenburg und Ganderkesee sind in diesem Jahr Restaurants in Brand gesteckt worden, die von Zuwanderern betrieben werden. Die Täter schmierten Hakenkreuze an die Wände.

Für die Ermittlungen sind drei verschiedene Polizeiinspektionen und drei Staatsanwaltschaften zuständig, die sich nach eigenen Angaben aber abstimmen. „Die Ermittlungen dauern noch an und werden auch weiterhin in alle Richtungen geführt“, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit. „Verbindungen zu ähnlich gelagerten Taten wurden und werden weiterhin geprüft.“