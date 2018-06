Damit die Laster am Reformationstag nicht durch Niedersachsen rollen dürfen, müsse der Bund erst eine entsprechende Änderung der Verordnung einfügen. „Wie lange er dafür braucht, wissen wir nicht.“

Mit der Beratung im Rechtsausschuss ist das umstrittene Vorhaben von SPD und CDU, den Reformationstag noch in diesem Jahr zum Feiertag zu machen, in den Endspurt gegangen. In der kommenden Woche wird der Landtag über den Gesetzentwurf entscheiden. Die Abgeordneten von SPD und CDU sollen dabei ohne Fraktionszwang abstimmen können, also allein nach ihrem Gewissen.

Ende Mai hatten sich bei einer fünfstündigen Anhörung die Mehrheit von Vertretern verschiedener Verbände und Religionsgemeinschaften gegen den Reformationstag als neuen Feiertag ausgesprochen. Die Jüdischen Gemeinden hatten in der Diskussion auf antisemitische Äußerungen Luthers verwiesen. Vertreter der katholischen Kirche hatten kritisiert, der Reformationstag werde der kulturellen und religiösen Vielfalt in Niedersachsen nicht gerecht. Hamburg und Schleswig-Holstein haben den Reformationstag bereits als Feiertag beschlossen, auch in Bremen gibt es solche Pläne.